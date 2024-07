Pijany policjant dachował w centrum Warszawy. Nowe informacje o wypadku

Służby informację o wypadku dostały w niedzielę z samego rana. Jak informował TVN Warszawa, kierujący samochodem osobowym uderzył w zabytkowy kandelabr, czyli jedną z latarni stojących na placu Konstytucji w samym centrum miasta. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na dach, a części leżały rozsypane na jezdni. Do akcji skierowano straż pożarną, załogę ratownictwa medycznego oraz kilka policyjnych radiowozów. Strażacy postawili samochód na koła przy użyciu wyciągarki.

– Zgłoszenie wpłynęło około godziny 6 rano. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy strażaków – potwierdził w rozmowie z TVN Warszawa oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. – Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad autem, na skutek czego auto dachowało i uderzyło w jedną ze starych, zabytkowych latarni na placu Konstytucji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję – dodał.

Kierowca miał prawie 2 promile alkoholu. To 23-letni policjant

Kierowca został zatrzymany, ponieważ – jak się okazało – był pijany. Po wypadku miał się też awanturować ze służbami, które przyjechały na miejsce. – Nikt nie ucierpiał. Jednak kierujący był w stanie nietrzeźwości, miał 0,87 miligrama na litr alkoholu w organizmie (czyli około 1,8 promila – przyp. red.) – poinformował w rozmowie ze stacją Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Kilka godzin później okazało się, że pijany kierowca to 23-letni policjant garnizonu stołecznego. Informacje potwierdził Wiśniewski. Z ustaleń TVN24 wynika, że 23-latek jest funkcjonariuszem drogówki. Trafił już do izby zatrzymań i wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

Zarzuty i postępowanie dyscyplinarne

Mężczyźnie grożą teraz surowe konsekwencje. Jazda w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, za które grozi grzywna do 5 tysięcy złotych, areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych. Natomiast jazda w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem, zagrożonym grzywną, karą ograniczenia albo pozbawienia wolności, a także m.in. zakazem prowadzenia pojazdów do 15 lat.

23-letniego policjanta czeka także postępowanie dyscyplinarne.

