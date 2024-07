Pogoda sieje spustoszenie w Polsce. Mieszkanka Łodzi nie żyje

W niedzielę 28 lipca mamy w Polsce do czynienia z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. W wielu regionach kraju pojawił się bardzo silny wiatr.



IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem



IMGW wydało ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej oraz centralnej części Polski. Dotyczą one przede wszystkim województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego śląskiego oraz małopolskiego.

Porywy mogą lokalnie przekraczać od 70 do 80 kilometrów na godzinę. Synoptycy ostrzegają, że mogą one powodować uszkodzenia i łamanie drzew oraz lekkich konstrukcji. W Warszawie wiatr jest tak silny, że władze Łazienek Królewskich poinformowały o zamknięciu Ogrodów do odwołania.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że tylko do godziny 15 podjęto w całym kraju ponad 1300 interwencji. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim (258), kujawsko-pomorskim (209), mazowieckim (204), łódzkim (148) i wielkopolskim (129).

Silny wiatr sieje spustoszenie. Mieszkanka Łodzi nie żyje

Z powodu silnego wiatru zmarła mieszkanka Łodzi. Kobieta jechała rowerem po lesie i została uderzona konarem drzewa. – Do wypadku doszło w pobliżu ulicy Skrzydlatej. Prawdopodobnie na skutek wiatru oderwał się konar drzewa i spadł na 61-letnią rowerzystkę – przekazał kapitan Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi. – Strażacy i pogotowie pojawili się niemal w tym samym momencie. Niestety, resuscytacja krążeniowo oddechowa nie przyniosła efektu i stwierdzono zgon na miejscu – dodał.

Podobne zdarzenie miało miejsce w Poznaniu, jednak w tym przypadku obrażenia były znacznie mniej poważne a poszkodowana trafiła do szpitala. W Chorzowie zablokowana została ulica 16 Lipca po tym, jak przewróciło się na nią drzewo. Poszkodowana została jedna osoba, która jedna odmówiła hospitalizacji.

Z kolei na Jeziorze Rożnoskim wiatr przewrócił do wody małą żaglówkę. Mężczyźni, którzy byli na pokładzie, wpadli do wody. Na pomoc ruszyli im ratownicy WOPR. Gdy wiatr nieco zelżał, udało się postawić łódkę do pionu.

