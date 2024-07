Tragiczne skutki wichury w Warszawie. Drzewo spadło na pociąg Pendolino

Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 lipca w godzinach popołudniowych. Przy wyjeździe z Dworca Wschodniego w kierunku Dworca Centralnego w Warszawie drzewo spadło na sieć trakcyjną oraz pociąg Pendolino. Rzeczniczka PLK Rusłana Krzemińska przekazała, że aktualnie trwa usuwanie skutków wichury. Na szczęście w wyniku incydentu nikt nie został poszkodowany.

Tuż po godzinie 18 przy pomocy lokomotywy spalinowej cofnięto uszkodzony skład pociągu spod powalonego drzewa. Na miejscu jest już pociąg sieciowy PGE Energetyka Kolejowa.

Warszawa. Drzewo spadło na pociąg Pendolino. Utrudnienia na kolei

Podróżni w Warszawie muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami, ponieważ ruch pociągów na Dworcu Wschodnim odbywa się tylko po torze nr 1. W związku z tym, część pociągów przekierowano na linię zastępczą nr 448, przejeżdżającą przez Warszawę Śródmieście. Rzeczniczka PLK podkreśliła, że opóźnienia mogą wynieść około 30 minut, jednak zastrzegła, że czas en może się wydłużyć.

Utrudnienia dotknęły także pociągi SKM. Jak czytamy w komunikacie, od godz. 16:35 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S3 w obu kierunkach będą kursowały przez kolejową linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. Natomiast pociągi SKM linii S1, S2 i S3 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut.

Silny wiatr w wielu regionach Polski. Nie żyje mieszkanka Łodzi

W niedzielę 28 lipca mamy w Polsce do czynienia z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. W wielu regionach kraju pojawił się bardzo silny wiatr. Porywy mogą lokalnie przekraczać od 70 do 80 kilometrów na godzinę. Do mieszkańców części powiatów województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wysłano alerty RCB z informacją o możliwych przerwach w dostawie prądu.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że tylko do godziny 15 podjęto w całym kraju ponad 1300 interwencji. Z powodu silnego wiatru zmarła mieszkanka Łodzi. Kobieta jechała rowerem po lesie i została uderzona konarem drzewa. W Chorzowie zablokowana została ulica 16 Lipca po tym, jak przewróciło się na nią drzewo. Poszkodowana została jedna osoba, która jedna odmówiła hospitalizacji.

W Warszawie wiatr jest tak silny, że władze Łazienek Królewskich poinformowały o zamknięciu Ogrodów do odwołania. – W stolicy przede wszystkim zgłoszenia dotyczą połamanych przez wichury konarów i powalonych drzew, które blokują drogi i chodniki, a także przygniotły zaparkowane samochody – przekazał st. asp. Bogdan Smoter z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Czytaj też:

Groźny incydent na imprezie nad Bałtykiem. Co najmniej 30 poszkodowanychCzytaj też:

Brutalne włamanie do domu w Wielkopolsce. Matka nie żyje, syn w szpitalu