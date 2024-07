Wyrok polskiego sądu rozpalił wyobraźnię migrantów. W arabskim internecie zawrzało

Migrant z Etiopii doznał złamania podudzia podczas próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przy użyciu drabiny. Innemu cudzoziemcowi, tym razem z Afganistanu, udało się sforsować granicę, jednak podczas próby doznał złamania stopy. Po tym, jak w szpitalu na Podlasiu udzielono mu pomocy, został odesłany na Białoruś.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że Straż Graniczna powinna umożliwić cudzoziemcom złożenie wniosku o azyl a jeśli nie, to można było przeprowadzić kontrolę legalności pobytu na terytorium Polski, zanim zdecydowała o odesłaniu cudzoziemców. W związku z tym, migrantom przyznano zwrot kosztów sądowych w wysokości 697 zł. Po ogłoszeniu postanowienia pojawiły się głosy, że podobne wyroki otwierają drogę do potencjalnych odszkodowań w procesie cywilnym.

Jak się okazuje, wyrok polskiego sądu wywołał niemałe poruszenie wśród arabskich internautów. Abu Jamal, autor bloga Irakijczyk we Włoszech wspomniał przede wszystkim o pomocy lewicowych stowarzyszeń. – Lewicowość zawsze stoi po stronie migrantów – powiedział na nagraniu zamieszczonym w serwisie Youtube. W dalszej części filmiku internetowy twórca nie ukrywa, że był zaskoczony postanowieniem sądu. Określił go mianem dziwnego i zaskakującego. O cudzoziemcach sam mówi wprost jako o nielegalnych migrantach. – Zastanawiam się, dlaczego nasza grupa tak się nie skarży. Mamy uderzenia, złamania przez ten płot i nic z tym nie robimy, uznajemy, że to normalne – komentował.

Portal WP zwrócił uwagę na fakt, że podobnych relacji można znaleźć w sieci całe mnóstwo. Na facebookowej grupie dla migrantów, w której jest blisko 270 tys. osób, wyrok polskiego sądu przyjęto jako rewelacyjną wiadomość. Pod postem pojawiło się mnóstwo pytań o numery telefonów do aktywistów czy organizacji, które będą mogły pomóc w przygotowaniu pozwów przeciwko Polsce. W social mediach kolportowane są także grafiki z napisem w języku arabskim: nielegalni imigranci zatriumfowali nad państwem polskim.

Prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku zwrócił uwagę na fakt, że każda tego typu sytuacja będzie wykorzystana do promocji szlaku przez Białoruś i Polskę. Ekspert przypomniał, że a początku kryzysu migracyjnego polska dyplomacja nagłaśniała informacje, które zniechęcały do prób korzystania ze szlaku. – W arabskojęzycznych blogach pojawiają się doniesienia o rozbudowie polskiej bariery. Nasza granica nie jest 100-procentowo szczelna – powiedział dodając, że działalność aktywistów może być cynicznie wykorzystywana przez przemytników.