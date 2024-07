Weekend na 15 sierpnia. To będzie długi weekend, ale nie dla wszystkich

Weekend na 15 sierpnia, czyli święto Matki Boskiej Zielnej, to popularny długi sierpniowy weekend. Wielu Polaków traktuje go jak zakończenie sezonu wakacyjnego i wyjeżdża wtedy nad morze, w góry czy nad jeziora.

Po weekendzie sierpniowym wiele osób zaczyna myśleć o jesiennych obowiązkach i rozpoczęciu roku szkolnego. 15 sierpnia to może być rzeczywiście doskonały czas, by wyjechać na kilka dni, wypocząć i nabrać sił do nowych zadań.

Dlaczego 15 sierpnia mamy wolne?

15 sierpnia to Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny, czyli popularne święto Matki Boskiej Zielnej. Zgodnie z polską tradycją, wierni Kościoła Katolickiego przynoszą do kościołów bukiety ziół i kwiatów, by poświęcić je i podziękować za dobre plony. W bukietach znajdują się kłosy zbóż, kwiaty polne, ziele macierzanki, krwawnika czy piołunu.

Co ciekawe, święto 15 sierpnia obchodzone jest nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W Niemczech obchodzi się tego dnia Matki Boskiej Kwietnej, a w Czechach Matki Boskiej Korzennej.

Jak przypada weekend na 15 sierpnia?

15 sierpnia w tym roku wypada bardzo korzystnie. Święto Matki Boskiej Zielnej wypada w czwartek i jest to dzień wolny od pracy. To oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień urlopu wypoczynkowego, by cieszyć się czterodniowym weekendem. Z tego powodu pensjonaty, hotele i kwatery prywatne w Polsce odczują oblężenie, bo tegoroczny weekend zachęca do krótkich i długich wycieczek.

