Włamał się do domu w Wielkopolsce, zabił kobietę. Na jaw wychodzą makabryczne fakty

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę 28 lipca. W jednym z domów przy ulicy Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej doszło do włamania. Policja otrzymała informację, że w wyniku zdarzenia ciężko ranna została 84-latka oraz jej 48-letni syn. Kobieta odniosła tak poważne obrażenia, że jej życia nie udało się uratować. Według lokalnych mediów, ofiara napaści to znana w okolicy lekarz stomatolog.

Krótki apel w związku z tragicznymi wydarzeniami w Środzie Wielkopolskiej wystosowała archidiecezja poznańska. Poszkodowany syn zmarłej 84-latki jest bowiem księdzem z parafii pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce.

Duchowni poprosili o modlitwę w intencji jego powrotu do zdrowia. Śledczy nie ujawnili szczegółowych informacji w sprawie jego stanu zdrowia, jednak nieoficjalnie wiadomo, że 48-latek przeszedł operację, ponieważ miał ciężkie obrażenia głowy a lekarze określają jego stan jako poważny. — Wszyscy parafianie przeżywają to, co się stało. Ksiądz Łukasz posługuje od trzech lat w naszej parafii, każdy go zna. Normalny, dobry kapłan — przyznał proboszcz Karol Górawski.

W związku z makabryczną zbrodnią, w ręce policji trafił 48-letni obywatel Mołdawii. Znaleziono przy nim przedmioty skradzione z mieszkania. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej przekazał, że mężczyzna usłyszał już zarzuty. Mołdawianin jest podejrzewany o „zabójstwo i usiłowania pozbawienia życia, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, podyktowane chęcią przywłaszczenia biżuterii, książek, pamiątek religijnych i części zastawy stołowej”. Dodatkowo, zarzuty dotyczą również znęcania się fizycznego oraz psychicznego nad partnerką.

Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 48-latka. Aleksandr Ł. przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Za popełnione czyny grozi mu kara co najmniej 15 lat pozbawienia wolności.