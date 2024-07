Polska zgłosiła listę kandydatów na sędziego ETPC. MSZ wydało komunikat

O zgłoszeniu polskich kandydatur do ETPC resort spraw zagranicznych informuje w krótkim komunikacie na platformie X. „Minister Radosław Sikorski przekazał dzisiaj Sekretarz Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy listę trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” – czytamy.

Jak podano dalej, polskimi kandydatami zostali:

Anna Adamska-Gallant (adwokat),

Małgorzata Wąsek-Wiaderek (sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego),

Adam Wiśniewski (profesor prawa na Uniwersytecie Gdańskim).

MSZ podało kandydatów na sędziów ETPC



W dłuższym oświadczeniu ministerstwo przypomina, że wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani przez Zespół do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dodatkowo wszyscy zostali oni pozytywnie zaopiniowani przez Panel Doradczy Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Jak podkreślono, 23 lipca zorganizowano też publiczne wysłuchanie kandydatów w Senacie RP z udziałem m.in. parlamentarzystów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli zawodów prawniczych.

Podana powyżej nazwiska zostaną rozpatrzone przez Komisję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów ETPC na posiedzeniu w dniach 16-17 września. Jeśli Komisja uzna, że lista spełnia wymogi proceduralne i merytoryczne, przeprowadzi przesłuchania kandydatów. W takim przypadku wyboru nowego sędziego z listy kandydatów dokona Zgromadzenie Parlamentarne na sesji plenarnej w dniach 30 września – 4 października.

Problem z wyborem polskich sędziów do ETPC

Przypomnijmy, że 4 marca 2021 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poinformowało o rozpoczęciu procedury wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na lata 2021-2030. Europejski Trybunał Praw Człowieka składa się z 47 sędziów, po jednym z każdego państwa strony Konwencji.

Dziewięcioletnia kadencja obecnego sędziego Krzysztofa Wojtyczka powinna skończyć się wiele miesięcy temu. Sędziowie ETPC orzekają jednak do czasu, gdy zostanie wyłoniony następca.

Co ciekawe, za rządów PiS na kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazywano kilka razy te same osoby: m.in. Elżbietę Karską (sędzię Sądu Najwyższego, prywatnie żonę europosła PiS Karola Karskiego), Aleksandra Stępkowskiego (założyciela Ordo Iuris i byłego wiceministra w rządzie PiS), a także ekspertkę Rady Europy Agnieszkę Szklanną.

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznawali wówczas, że „nie wszyscy kandydaci spełniają wymogi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

