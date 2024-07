Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. „Oddaj część powstańcom”

Powstanie Warszawskie to temat, który dzieli Polaków. Od lat trwają dyskusje nad tym, czy można było uniknąć 200 tysięcy ofiar i czy powstanie w ogóle miało sens.

Niezależnie od dyskusji historyków Warszawa co roku upamiętnia swoją brutalną historię w sposób niespotykany na całym świecie. 1 sierpnia, w dniu, w którym w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, stolica się zatrzymuje. Przez jedną minutę Warszawa staje, by oddać cześć powstańcom. To fenomen niespotykany w żadnym innym kraju.

80. rocznica Powstania Warszawskiego

W tym roku obchodzimy szczególną, bo okrągłą rocznicę Powstania Warszawskiego. Z tej okazji stolica przygotowała cykl wydarzeń, w których będą mogli wziąc udział nie tylko warszawiacy, ale i przyjezdni, którzy chcą oddać cześć powstańcom. Co wydarzy się w stolicy 1 sierpnia?

O godzinie 17 Roty Marszu Niepodległości i Straż Narodowa organizują Marsz Powstania Warszawskiego. Pochód wyruszy z ronda Romana Dmowskiego przez Nowy Świat aż na Plac Krasińskich. Przechodnie będą nieśli biało-czerwone flagi.

O godzinie 20:30 na placu Józefa Piłsudskiego odbędzie się koncert (Nie)zakane Piosenki. Zebrani będą mogli wziać udział we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy.

Obchody powstania będą trwały w Warszawie kilka dni. Do niedzieli 4 sierpnia rodziny mogą wziąć udzieł w grze plenerowej łączącej elementy zagadek edukacyjnych i escape roomu. 5 sierpnia przy pomniku Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców odbędzie się uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli.

5 sierpnia również odbędzie się uroczysty marsz w kierunku Cmentarza Powstańców Warszawy. W trakcie pochodu będą odczytywane nazwiska powstanców.

Czytaj też:

Przeżyła Powstanie Warszawskie, dziś wspomina: „Pierwszy raz bez zgody mamusi wyszłam z domu”Czytaj też:

Rosjanin pojechał do Muzeum Powstania Warszawskiego. „Okłamywano nas”