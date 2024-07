Jest reakcja na szokujące słowa lekarzy. „Kobietę można poniżyć bezkarnie”

„Nie zbadam pani, bo jest pani za gruba”, „niech pani uważa, żeby fotel wytrzymał”, „stomatolog odmówił wizyty ze względu na moje gabaryty, ginekolog stwierdził, że fotel jest za drogi jak na mnie”, „to, co przeżyłam podczas porodu, to największe upodlenie, jakie mnie w życiu spotkało” – to tylko niektóre z lawiny komentarzy pod fragmentem podcastu „Wprost Przeciwnie” opublikowanym na Instagramie. We fragmencie tym dr Anna Sankowska-Dobrowolska, internistka i specjalistka leczenia otyłości, przytoczyła historię swojej pacjentki: – Ginekolog po prostu ją wyprosił, powiedział, że ma za dużo tkanki tłuszczowej i w ogóle gdzie tu mowa o jakimś badaniu – mówiła. Po publikacji „Wprost” głos w sprawie zabrał Rzecznik Praw Pacjenta.

Niestety burza na Instagramie pokazuje, że takie postępowanie z pacjentkami plus size to w gabinetach (nie tylko ginekologicznych!) koszmarna norma. – Cóż, lekarze ginekolodzy pozwalają sobie na takie chamstwo, bo ich pacjentkami są wyłącznie kobiety. Kobietę można poniżyć bezkarnie – napisał ktoś, komentując fragment rozmowy z lekarką, która specjalizuje się w leczeniu otyłości i we „Wprost Przeciwnie” zwracała uwagę na fakt, że choroba otyłościowa to choroba jak każda inna i najwyższa pora byśmy zaczęli ją tak traktować, raz na zawsze pozbywając się krzywdzących stereotypów, które czasem pacjentom nie pozwalają wyjść z zaklętego kręgu swoich relacji z jedzeniem. Cały podcast można obejrzeć tutaj:

Leczy otyłość i uczy empatii względem chorych. „Ginekolog powiedział mojej pacjentce, że zarwie mu fotel” Podcast powstaje we współpracy ze Studiem Plac. Eksperci nie mają jednak wątpliwości. Niestosowne komentarze lekarza powinny wywołać naszą reakcję. Choć oczywiście o tę czasami trudno, bo emocje biorą górę. „Niczym nie splamić godności lekarza” Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, mówi wprost: – Zgodnie z przepisami ustawy o zawiedzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta. Ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem tej zasady.