Czterech obcokrajowców miało zgwałcić Polkę. „Obudziła się za miastem”

W nocy z 27 na 28 lipca młoda kobieta z Warszawy udała się na imprezę z koleżankami do jednego z popularnych lokali w centrum miasta. Podczas zabawy miała poznać mężczyznę, który – jak wynika z jej zeznań – jest obywatelem Hiszpanii. Polka zgodziła się, aby nowo poznany znajomy odwiózł ją do domu. I jest to jej ostatnie wspomnienie z tej nocy.

Warszawa. Czterech obcokrajowców miało zgwałcić Polkę

Jak dowiedział się reporter RMF FM, młoda kobieta obudziła się w samochodzie, w którym było czterech mężczyzn. Wszyscy byli obcokrajowcami. Po chwili zorientowała się, że znalazła się poza granicami Warszawy. Z jej wstępnych zeznań wynika, że mężczyźni mieli ją dotykać w miejsca intymne.

Gdy w pewnej chwili jeden z mężczyzn wyszedł z samochodu, kobieta uderzyła tego, który znajdował się obok niej i uciekła z auta.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmuje się prokuratura. Śledczy wezmą pod lupę wszystkie materiały, w tym nagrania monitoringu z klubu, które pomogą ustalić sprawców. W planach jest także zlecenie pobrania próbek do badań toksykologicznych oraz DNA.

Czytaj też:

Trzy koncerty Taylor Swift na PGE Narodowym. Warszawiaków czekają utrudnieniaCzytaj też:

Astronomiczne ceny noclegów w Warszawie. To efekt koncertów amerykańskiej gwiazdy