Wojsko opublikowało ważne nagranie. „Kluczowe informacje, które każdy powinien znać”

Sztab Generalny Wojska Polskiego zamieścił w swoich mediach społecznościowych film edukacyjny „Sygnały Alarmowe”, który odsłania kulisy działania systemów ostrzegawczych. Przestawiono w nim kluczowe informacje, które każdy powinien znać. „W dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, jak reagować w sytuacjach awaryjnych. Ten film pomoże Ci rozpoznać różne sygnały alarmowe oraz nauczy, jak właściwie się zachować, gdyby coś się wydarzyło” – wyjaśniono.

– Zapamiętaj, że syreny alarmowe to nie jest powód do paniki. W pierwszej kolejności wsłuchaj się w czas trwania sygnału. Jeżeli trwa on dłużej niż trzy minuty i jest modulowany, wtedy musisz wykonać następujące czynności – zaczął żołnierz.

Sztab Generalny WP odsłania kulisy działania systemów ostrzegawczych

Trzeba włączyć radioodbiornik na lokalną stację radiową i telewizor na pasmo telewizji publicznej, skontaktować się z przyjaciółmi lub rodziną w celu ustalenia lokalizacji, pozamykać okna, wyłączyć zasilanie prądu lub gazu i być przygotowanym do ewakuacji z miejsca, w którym się aktualnie znajduje.

Następnie przedstawiono sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być przekazywane z wykorzystaniem różnych środków alarmowych, m.in. syren alarmowych, środków masowego przekazu, alertów RCB, SMS-ów, dzwonków, megafonów, a w małych miejscowościach dzwonów kościelnych.

Wojsko nagrało poradnik ws. sygnałów alarmowych

Ogłaszanie alarmu będzie realizowane w różnych formach. Pierwszą podstawową będzie forma syren alarmowych – forma foniczna, którą usłyszymy dźwięk modulowany trwający minimum trzy minuty. Następną formą będzie forma słowna przekazywana w środkach masowego przekazu – to trzykrotna zapowiedź o treści następującej: Uwaga, uwaga ogłaszam alarm (tu pada rodzaj tego alarmu) dla (miejscowości, wsi lub rejonów, w którym ten alarm będzie obowiązywał).

Podobnie będzie wyglądało odwoływanie alarmów. – Istnieje jeszcze jedna forma ogłaszania takiego alarmu. Jest to wizualny sygnał alarmowy w postaci żółtego trójkąta, tudzież w uzasadnionych przypadkach może być użyta inna figura geometryczna. Każdorazowo po wprowadzeniu sygnału alarmowych musi nastąpić ewakuacja z miejsca, w którym przebywamy. Na pewno pomoże nam w tym wcześniej dobrze przygotowany plecak ewakuacyjny – podsumowano.

