Brak snu i upał. Fanek Taylor Swift nic nie jest w stanie zrazić! „Jestem tutaj od 2 w nocy”

Taylor Swift zostanie w stolicy przez kolejne trzy doby – od 1 do 3 sierpnia. Na jej koncert czekają tłumy fanek i fanów. Każdego dnia o godzinie 14 obsługa, zgodnie z harmonogramem, otwierała będzie bramę nr 4, przez którą przejść będą mogły osoby z VIP-owskimi biletami stojącymi, miejscami najbliżej sceny. O 15 wpuszczane będą natomiast pozostałe osoby, ze zwykłymi wejściówkami.

O godzinie 18:15 rozpocznie się wyczekiwany koncert. Nim na scenie pojawi się amerykańska wokalistka, tłum rozgrzeje dla niej zespół rockowy Paramore. Energiczne brzmienia i charakterystyczny głos liderki Hayley Williams to zdaniem wielu idealny support.

Szykuje się wielkie wydarzenie. Fanki czekają na swoją idolkę od wielu, wielu godzin. Niektóre Swifties poszły wcześniej spać lub zrezygnowały z odpoczynku, by jeszcze w nocy ruszyć pod PGE Narodowy. Chcą zająć jak najlepsze miejsce na terenie obiektu, by móc podziwiać artystkę, która jest już od kilku godzin w Warszawie.

Swifties wykazały duże poświęcenie. „Jestem tutaj od 2 nocy”

Ruch drogowy w okolicy PGE Narodowego jest utrudniony. To dlatego, że tłumy ludzi przybywają na koncert i ustawiają się w długiej kolejce. Pierwsze osoby w okolicy stadionu zobaczyć można było już o godzinie drugiej w nocy!

Dziennikarka „Wprost”, która znajduje się pod stadionem, zwraca uwagę na warunki pogodowe, które towarzyszą oczekującym na wydarzenie. W okolicy godziny 11 termometry wskazywały 27 stopni Celsjusza. – Ale fanów to nie zraża! – zauważa Marzena Tarkowska. Wskazuje też, że przed południem słychać było próbę muzyczną Paramore.

Postanowiła porozmawiać z jedną z fanek gwiazdy, która już nie może doczekać się koncertu. – Cześć, jestem Barbara, mam 21 lat. Przyszłam tu około siódmej rano – mój numer to 106 – mówi. Jak wyglądało „numerowanie” publiczności? – Była jedna dziewczyna, która się zajęła organizacją i nas wszystkich tutaj ustawiała. Ochrona pozwalała na „numerkowanie”, ale powiedziała, że generalnie nie będzie tego przestrzegać, musimy się sami zorganizować – wyjaśniła. Przekazała też, że oczekujących podzielono na trzy strefy: lewą, prawą i środkową. – Może będzie dobrze – wyraziła nadzieję.

Siódma rano brzmi imponująco. To zdecydowanie duże poświęcenie, by przybyć na koncert ponad 10 godzin wcześniej. To jednak nic przy kolejnej fance. – Cześć, mam na imię Natalia. Czekam od trzeciej rano. I nie spałam od tego momentu – przyznaje z uśmiechem. O tej porze pewnie nikogo nie zastała pod stadionem. To przecież bardzo wczesna godzina, 15 godzin przed show. A jednak Natalia nie była sama, bo godzinę wcześniej pod PGE stanęła kolejna rozmówczyni dziennikarki „Wprost” – Julia. – Cześć, jestem tutaj od drugiej – zaznacza. Z relacji innych mediów wynika, że pierwsze osoby pojawiły się rzekomo pod stadionem już wieczorem dnia poprzedniego. Julia mówi jednak, że gdy przyszła, pod obiektem była tylko jedna osoba, która ją wyprzedziła.

„Jak byłam młodsza, nie przepadałam za muzyką Taylor Swift”

Czy miała miejsce „walka” o dobre miejsce na koncercie? – Na ten moment jest wszystko „ok”. Pytanie będzie, jak to będzie wyglądać, gdy wejdziemy do środka – zastanawiają się dziewczyny. Jeśli chodzi o „numerkowanie”, zabrały się za to same. – Kolega dał nam marker – tłumaczy rozmówczyni „Wprost”.

Fanki Taylor nazywane są „Swifties”. Określenie wzięło się z tego, że część środowiska znana jest ze swojego oddania. Zwykle są to młodzi ludzie (choć niekoniecznie), którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i zaangażowani w promowanie jej muzyki. Niekiedy zaciekle bronią też swojej idolki.

Co sprawiło, że rozmówczynie „Wprost” zostały „Swifties”? Swoją historią zgodziła podzielić się z nami Julia. – Jak byłam młodsza, nie przepadałam za muzyką Taylor Swift, dopóki nie zanurzyłam się w jej dyskografii i nie zrozumiałam, o czym są jej piosnki. Dopiero wówczas doceniłam talent, mocno uderzyły mnie jej słowa – przyznaje.

The Eras Tour. Po Warszawie Taylor Swift poleci do Wiednia



Koncert amerykańskiej gwiazdy w Warszawie odbędzie się w ramach jej szóstej strasy koncertowej The Eras Tour. Kolejnym przystankiem po Polsce będzie dla niej Austria. 8 sierpnia wystąpi na Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu.

Po południu Taylor Swift pojawiła się w Warszawie. Za najtańszy bilet trzeba było zapłacić 199 złotych. Wejściówka VIP kosztować mogła nawet ponad 2 tys. zł.

