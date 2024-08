Ostatnie Pokolenie walczy z Taylor Swift. Ruszyła zbiórka na akcję

„1% najbogatszych jest odpowiedzialne za 16% emisji CO2, czyli tyle samo, co najbiedniejsze 66% ludzkości (5 miliardów ludzi)” – pisze Ostatnie Pokolenie powołując się na zeszłoroczne badania Oxfam. A Taylor Swift bezsprzecznie do „jednego procenta” należy.

Znakiem rozpoznawczym Taylor Swift – oczywiście poza muzyką – są jej bardzo częste i nierzadko bardzo krótki loty prywatnym odrzutowcem. Takie „wycieczki” piosenkarki trwać mogą zaledwie 13 minut. Do Warszawy także przyleciała swoim słynnym odrzutowcem.

Łącznie w Polsce Taylor Swift zagra trzy koncerty. Pierwszy odbył się w czwartek, 1 sierpnia. Dwa kolejne zaplanowano na piątek i sobotę. Ze względu na liczbę osób przyjeżdżających na koncert warszawski magistrat zwołał nawet sztab kryzysowy. Jednym z potencjalnych zagrożeń jest Ostatnie Pokolenie.

Ostatnie Pokolenie zapowiada spóźnione powitanie Taylor Swift

Aktywiści Ostatniego Pokolenia, którzy zasłynęli już w Warszawie z blokowania ulic czy oblania stojącej na Powiślu syrenki farbą, zapowiadają, że będą działać. W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy „Pomóż nam powitać Taylor Swift!”.

Ostatnie Pokolenie pisze: „Odpowiedzialność za kryzys klimatyczny jest głęboko nierówna – to najbogatsi, najbogatsze korporacje i najbogatsze kraje ponoszą zdecydowanie największą odpowiedzialność. Prywatne samoloty, jachty, ogromne rezydencje oraz nadmierne podróże to rozpusta naszym kosztem”.

Aktywiści domagają się od rządu, aby przesunąć całość środków przeznaczonych na nowe autostrady na rzecz transportu publicznego. Ponadto chcą wprowadzenia jednego biletu na cały transport regionalny w Polsce. „Upadli politycy, zamiast podejmować odważne kroki, ulegają presji wpływowych lobby i korporacyjnych interesów” – piszą.

„Taylor Swift i jej życie są jedynie zwierciadłem, w którym odbija się problem globalnej niesprawiedliwości i destrukcyjnej polityki w obliczu katastrofy klimatycznej” – pisze Ostatnie Pokolenie.

We wpisie na Facebooku aktywiści tłumaczą, że w żadnym stopniu akcja powitania Taylor Swift nie jest związana z niechęcią do jej muzyki. „Wiele osób z Ostatniego Pokolenia bardzo lubi, ale to nie o tym jest nasze działanie. Część nawet wybiera się na koncert” – czytamy.

