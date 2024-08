Tak w Polsce znikają zabytki. Wiemy, ile wniosków wpłynęło do ministerstwa

Lokalny biznesmen, który chciał być panem na włościach, kupił w okazyjnej cenie dwór, ale koszty remontu i wymagania konserwatora go przerosły. Deweloper, który dewastuje z premedytacją, bo chodzi o działkę, a zabytkowy budynek to tylko przeszkoda. Tajemnicze pożary, których sprawców nie udaje się odnaleźć, zalania i nielegalne rozbiórki, nawet w biały dzień. Takie sprawy toczą się latami, więc zabytki popadają w coraz większą ruinę, co opisywaliśmy we „Wprost”.

Zabytki to nie tylko warte miliony pałace, ale również dwory, które kupić można w cenie dwupokojowego mieszkania w dużym mieście. Właściciele zarówno jednych, jak i drugich, liczyć mogą na szereg przywilejów, jak zwolnienie z części podatków, różnego rodzaju dotacje czy rządową ulgę na zabytki. Przede wszystkim mają jednak obowiązki. Muszą uzyskiwać zgodę konserwatora na podejmowane prace, uzgadniać ich zakres, sposób prowadzenia, rodzaj materiałów i technologii. Jeżeli właściciel przeprowadzi prace bez pozwolenia, może zapłacić nawet pół miliona złotych grzywny. A jeżeli zabytek zniszczy – trafić na osiem lat do więzienia.

Wpis do rejestru nie jest jednak wieczny. Nieruchomość może zostać wykreślona w kilku przypadkach. Jeden z nich to „zniszczenie zabytku w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej”. Jak się jednak okazuje, zniszczyć zabytek w takim stopniu nie jest łatwo.

Ile zabytków znika w Polsce każdego roku?

Wnioski o skreślenie z rejestru zabytków wpływają do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W resorcie dowiedzieliśmy się, że takich wniosków w 2022 roku było 149, a w 2023 – 170. Mało który został rozpatrzony pozytywnie. W 2022 roku skreślono z rejestru zaledwie 39 zabytków, rok później – 29.