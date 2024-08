Zaatakowała TVP. „Tak skrajnej niekompetencji dawno nie oglądałam”

Agnieszka Romaszewska w czwartek poinformowała, że strony Biełsatu przestały działać. „Serce się kraje. Taka ogromna praca” – skomentowała była dyrektorka TV Biełsat. „Tak działa »reforma«, którą wprowadzają mędrcy z TVP. To już chyba jasne czemu ja musiałam wylecieć i czemu Babiarz nie mógł używać słowa »komunizm«” – kontynuowała.

Agnieszka Romaszewska o niedziałających stronach Biełsatu

„Od trzech miesięcy nie płacono firmie, która stworzyła strony #BelsatTV #Biełsat http://Belsat.eu i rosyjskojęzyczną http://Vot-tak.tv i je supportowała płacąc w dodatku abonamenty za elementy niezbędne do działania stworzonej specjalnie na użytek stacji (dość skomplikowanej) infrastruktury informatycznej” – czytamy we wpisie Romaszewskiej.

„Jednocześnie jednak domagano się, by firma przekazała to nic, czyli stworzony przez siebie system informatyczny, na bazie którego działa Biełsat. Elegancko dodawali, że jej za to nie zamierzają zapłacić, ani nawet przedłużyć umowy na suportowanie serwisów na czas przekazywania – systemu” – kontynuowała była szefowa Biełsatu. „Takiego poziomu już nie tylko złej woli, bo to jest dla mnie od kilku miesięcy jasne, ale też skrajnej niekompetencji dawno nie oglądałam” – podsumowała.

Komunikat TVP ws. braku możliwości dostępu do stron internetowych

Centrum Informacji Telewizji Polskiej wydało komunikat, w którym poinformowało, że brak możliwości dostępu do stron internetowych „www.belsat.eu”, „www.belsat.info”, „www.belsat.tv” oraz „www.vot-tak.tv” spowodowany był wyłączeniem dostępu do domen przez ich właścicieli.

Zaznaczono, że domeny „nigdy nie zostały zarejestrowane” na TVP, a publiczny nadawca „nie był ich właścicielem”. „Decyzja o zarejestrowaniu powyżej opisanych domen na inne podmioty niż TVP S.A. została podjęta przez poprzednie kierownictwo Telewizji Biełsat” – podkreślono.

Spór o wyłączone strony. TVP zapowiada podjęcie kroków prawnych

Telewizja Polska dodała, że prowadziła rozmowy, aby uzyskać dostęp do powyżej wymienionych domen, w tym od Fundacji Strefa Solidarności, która jest właścicielem domeny „belsat.eu”. TVP zakończyła, że podejmie stosowne kroki prawne w związku z powyższą sytuacją.

Głos w mediach społecznościowych ponownie zabrała Romaszewska. „TVP wydała nieprawdziwy komunikat jakoby niedostępność stron Belsat TV, była spowodowana zablokowaniem dostępu do domen, a zwłaszcza domeny http://belsat.eu przez ich właściciela, którym jest Fundacja Strefa Solidarności. Jako przewodnicząca Rady Fundacji od lat wspierającej Belsat TV stanowczo zaprzeczam takiemu oskarżeniu” – zaczęła była szefowa Biełsatu.

Była dyrektorka TV Biełsat odpowiada Telewizji Polskiej



„Domeny od wielu lat udostępniane bezpłatnie TVP, są udostępniane nadal, a dodatkowo Fundacja w piśmie z dnia 25 czerwca zgodziła się je przekazać (również bezpłatnie) w pełne władanie TVP pod warunkiem utrzymania na nich stron internetowych o dotychczasowej roli, a także funkcjonalnościach” – dodała.

„To, że strony http://belsat.eu i http://Vot-tak.tv nie działają, spowodowane jest niekompetencją władz TVP, które nie chcą kontynuować dotychczasowego sposobu obsługi stron, jednocześnie nie potrafiły zorganizować przejęcia skomplikowanego systemu ich architektury” – podsumowała.

