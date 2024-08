Zarobki Kanału Zero. Stanowski podał konkretną liczbę

Kanał Zero zaczął działać 1 lutego. To oznacza, że medium istnieje od pół roku. Jednym z pierwszych materiałów, które zostały opublikowane, był odcinek programu o filmach – „Zero Ekranowe”, który prowadzi Tomasz Raczek, a także „Gospodarcze Zero” – tu z kolei o ekonomii czy biznesie opowiada profesor Robert Gwiazdowski. Pierwszym, najgłośniejszym materiałem, który został udostępniony na YT, była rozmowa Stanowskiego i Roberta Mazurka z prezydentem Andrzejem Dudą. Słowa, które w niej padły, cytowane były przez portale, gazety i telewizje. Mimo to najpopularniejszym filmem jest ten o Caroline Derpieński, która jest modelką i celebrytką, na co dzień zamieszkującą Stany Zjednoczone. Wyświetlono go dotychczas 3,7 mln razy.

Na YouTube możemy sprawdzić oficjalne i aktualne statystyki Kanału Zero. Na początku sierpnia na udostępniono blisko 1,2 tysiąca materiałów wideo, które wygenerowały ponad 230,5 miliona wyświetleń. K0 zasubskrybowało ponadto 1,2 miliona internautów. W lipcu kanał mógł pochwalić się aż 35,2 mln odsłon. 31 lipca wynik ten został „dopalony” materiałem o Szalonym Reporterze, czyli Tomaszu Matysiaku, który wygenerował ponad 1,7 mln viewsów.

Stanowski ujawnia. Kanał Zero zarobił miliony na YouTube

Na platformie X Stanowski ujawnił, ile jego firma zarobiła na samym programie AdSense, czyli na reklamach od Google'a. Twórca internetowy otrzymuje od giganta technologicznego pieniądze za konkretną liczbę kliknięć w wyświetloną reklamę lub wtedy, gdy zostanie ona w całości (lub wymaganym fragmencie) obejrzana.

Dzięki uczestnictwu w AdSense K0 zarobił do tej pory miliony. To konkretnie 3 460 668,34 złotych. Stanowski dodał, że daje to mniej więcej 577 tys. zł na miesiąc. Przyznał, że biznesplan zakładał nieco mniejszą kwotę – 500 tys. – co oznacza, że firma poradziła sobie lepiej, niż prognozowano.

Czytaj też:

Dziennikarz rozstaje się z Kanałem Zero. Zwrócił się do StanowskiegoCzytaj też:

Stanowski wprost o zawieszeniu Babiarza. „Niech pan ucieka z tego domu wariatów”