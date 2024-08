Przerażające dane WHO. Niepozorny „zabójca” rośnie w siłę

O tym, jak nieznośne mogą być upały, przekonali się niedawno Polacy. Temperatury sięgały nawet 35 stopni Celsjusza, co było bardzo ciężkie do wytrzymania. Obecnie sytuacja pogodowa także jest trudna. Dla przykładu – średnia temperatura w niedzielę oscylowała na Mazowszu w okolicy 27-28℃.

Instytucje naukowe i zajmujące się ochroną zdrowia alarmują, by w trakcie upałów unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. Trzeba też pić dużo wody i unikać słońca – szczególnie w godzinach od 10 do 14. Te i inne zasady mogą jednak nie pomóc dzieciom, osobom starszym czy osłabionym z powodu chorób. Część ludzi, nawet zdrowych, może w takich warunkach zwyczajnie nie przeżyć.

WHO alarmuje. Sytuacja jest bardzo niepokojąca

Światowa Organizacja Zdrowia (europejski oddział WHO) przywołała niedawno dane z lat 2000-2009, odnośnie zgonów wywołanych przez wysokie temperatury. Wynika z nich, że z tego powodu zmarło wtedy ok. 489 tysięcy osób. 36 procent z nich odnotowano na terytorium Europy – co daje 176 tys. osób.

Jak się okazuje, obecnie z powodu upałów umiera w Europie prawie taka sama liczba mieszkańców kontynentu – 175 tys. osób. Czy to oznacza, że sytuacja się nie zmieniła? Otóż nie, bo należy wziąć pod uwagę czas, w jakim wystąpiła śmierć tych wszystkich ludzi. Chodzi o okres zaledwie jednego roku. Jeśli tak dalej pójdzie, przez dekadę umrzeć może nawet 1,75 miliona osób – o ponad 350 proc. więcej, niż w latach 2000-2009.

Dlaczego w trakcie upałów dochodzi do zgonów? Wysokie temperatury zaostrzają chorób sercowo-naczyniowe, oddechowe czy mózgowo-naczyniowe. W złej sytuacji są także osoby cierpiące na cukrzycę. Upały mają także wpływ na przebieg chorób psychicznych.

Jak zaradzić problemowi?

Według WHO postępujące ocieplenie klimatu doprowadzi do gigantycznego wzrostu zgonów w przyszłości. Dlatego też należy jak najszybciej zahamować proces.

Jest to bardzo złożone, ale możliwe do osiągnięcia. Różnymi metodami należy zredukować emisję gazów cieplarnianych (między innymi przechodząc na energię odnawialną), czy wprowadzać regulacje prawne, zakazujące poruszanie się po drogach pojazdami, które generują dużo zanieczyszczeń z powodu zastosowania w nich przestarzałej technologii.

