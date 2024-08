Wilki zaatakowały w gospodarstwie. Apel do mieszkańców

Wilków w naszym kraju jest coraz więcej. Od 1998 roku gatunek ten objęto w Polsce całkowitą ochroną, choć w latach 2000-2022 wydano 52 decyzje o odstrzale. Wykonano ich 13.

Marchocice. Atak wilków w gospodarstwie

Częściej słyszymy też o pojawianiu się tych drapieżników blisko ludzi. Rolnik z Marchocic w województwie świętokrzyskim poinformował o domniemanej wizycie wilków w swoim gospodarstwie lokalne media.

„Posiadam osiem koni, które są na wypasie w pastuchu elektrycznym. 28 lipca zauważyłem, że najmłodszy źrebak ma rozległe rany na tylnej nodze. Dwóch niezależnych weterynarzy jednoznacznie stwierdziło, że są to rany szarpane, najprawdopodobniej spowodowane atakiem wilka. Pastwisko, na którym doszło do ataku znajduje się z tyłu gospodarstwa graniczącego z lasem. Sprawa została zgłoszona do tutejszego koła łowieckiego” – zdradził portalowi „Echo Dnia” mężczyzna, załączając zdjęcia źrebaka.

Zdarzenie to potwierdziła Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych.

„Na terenie gminy Secemin, w pobliżu wsi Marchocice, miał miejsce atak wilków na zwierzęta gospodarskie, co zostało zgłoszone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Prosimy o zwrócenie uwagi mieszkańcom na konieczność pilnowania swoich stad i przedsiębrania kroków, które je zabezpieczą. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecność wilków na tym terenie ma już charakter stały, wobec czego trzeba liczyć się z tym, że podobne zdarzenia będą się powtarzały” – czytamy na portalu.

Wilki w Polsce. Gdzie żyją?

Wilki w Polsce zamieszkują różnorodne obszary, ale ich główne siedliska znajdują się w lasach i regionach górskich. Można je spotkać między innymi w miejscach takich jak: Bieszczadzki Park Narodowy, Pogórze Przemyskie, Beskidy, Tatry (chociaż ich populacja jest tam mniej liczna), Roztoczański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kampinoska, Pomorze Zachodnie, jak również Puszcza Rzepińska i okolice Parku Narodowego Ujście Warty, czy wspomniane Lasy Świętokrzyskie.

Według różnych źródeł populacja wilków w Polsce liczy od kilkuset do ponad tysiąca osobników. Na stronie WWF Polska czytamy, że obecnie w naszym kraju zamieszkuje około 2000 przedstawicieli tego gatunku. Liczba ta może się zmieniać w zależności od warunków środowiskowych, dostępności pokarmu oraz działań ochronnych.

