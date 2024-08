Tajemnicze woreczki rozwieszone w lasach. To pułapki

Leśnicy w swoim wpisie opublikowanym na Facebooku zaznaczyli, że na tajemnicze woreczki z plastikowym daszkiem można trafić w lasach poza utartymi szlakami.

Wyjaśniono, że są to pułapki feromonowe, wywieszane co roku w tych samych miejscach, zwykle na początku lipca. „W środku znajduje się feromon, który przyciąga samce brudnicy mniszki” – przekazali leśnicy, apelując, by nie ściągać pułapek z drzew. Na podstawie ilości złapanych do nich owadów Lasy Państwowe określają stopień zagrożenia drzewostanów, w których przeważają drzewa iglaste.

To nie jedyny sposób, jaki leśnicy opracowali, by określić ilość ciem i potencjalne zagrożenie dla lasu. Zakładają bowiem na pniach drzew lepiące opaski. Owady, wędrując na żer w korony, przylepiają się do nich. W ten sposób leśnicy mogą zorientować się czy brudnica mniszka nie rozmnożyła się zbyt intensywnie.

Brudnica mniszka. Niebezpieczna ćma?

Wspomniany owad jest motylem, którego gąsienice są niezwykle groźnym szkodnikiem lasów. Choć nie zagraża człowiekowi, potrafi spowodować ogromne osłabienie drzew. Występuje w lasach mieszanych i iglastych.

„W ciągu dnia bardzo trudno motyle te zauważyć, gdyż siedzą nieruchomo na pniach drzew. Dodatkowo zadanie utrudnia ich ubarwienie – skrzydełka mają kolor biały, szarawy bądź brązowy z widocznymi poprzecznymi paskami na przedniej parze. W lipcu i sierpniu samica składa w pęknięciach kory czerwone jaja” – czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Początkowo – w kwietniu i maju – świeżo wyklute gąsiennice przebywają na korze drzew. Potem udają się w ich korony, by siać spustoszenie, żerując na liściach i igłach. „Potrafią spowodować ogromne szkody, doprowadzając do znacznego osłabienia drzewa i w ten sposób narażając je na zasiedlanie przez szkodniki wtórne, na przykład korniki” – informują LP.

Dodają, że ćmy są często bezpośrednią przyczyną zamierania drzew. Potrafią bowiem ogołocić koronę, nie pozostawiając na drzewie liści czy igieł.

