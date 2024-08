Polacy wskazali największy powód do dumy. Powstanie Warszawskie w tyle

Pomimo głośnych obchodów 80. rocznicy, Powstanie Warszawskie nie jest tym, co Polacy wskazują jako największy powód do dumy. Nie jest to także Grunwald.

Za nieco ponad trzy miesiące Polacy świętować będą 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Kilka dni temu świętowano za to 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ważnych dla nas dat jest wiele. Pytanie, która daje największy powód do dumy. Tylko 3,3 proc. Polaków wskazuje Powstanie Warszawskie jako największy powód do dumy Przy okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego pracownia IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, które wydarzenie w historii Polski jest największym powodem do dumy. Badani wskazać mogli tylko jedną odpowiedź. Jak na ironię, na ostatnim z wymienionych wydarzeń uplasowało się Powstanie Warszawskie. Wydarzenie z 1944 roku wskazało zaledwie 3,3 proc. badanych Polaków. Nieco więcej osób wskazało bitwę pod Grunwaldem z 1410 roku – 5,7 proc. – a jeszcze więcej powstanie Solidarności i umowy sierpniowe z 1980 roku – 7,9 proc. Polacy dumni z odzyskania niepodległości Tuż za podium znalazła się transformacja ustrojowa po 1989 roku, która zdobyła jako pierwsza powyżej 10 proc. – 12,2 proc. głosów. Podium otwiera wejście Polski do NATO i UE – 16,2 proc. – a na drugim miejscu uplasował się wybór Karola Wojtyły na papieża w 1989 roku – 19,7 proc. Niekwestionowanie wydarzeniem, które zdaniem Polaków jest w historii Polski największym powodem do dumy, jest odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Wydarzenie to wskazało aż 30,6 proc. badanych. Wyborcy opozycji dumniejsi z Powstania Warszawskiego od wyborców rządu Odpowiedzi na pytanie udzielić nie było w stanie 1,3 proc. pytanych, a innej odpowiedzi udzieliło 3 proc. badanych. Co ciekawe, ze względu na utrzymywanie się przy władzy w Warszawie od lat Platformy Obywatelskiej, znaczna część osób, które wskazały Powstanie Warszawskie, to zwolennicy opozycji, a nie koalicji rządzącej (7 proc. do 3 proc.). – 1 sierpnia wszyscy jesteśmy razem, absolutnie niezależnie od poglądów politycznych – mówił przy okazji obchodów Powstania Warszawskiego Rafał Trzaskowski. Czytaj też:

Najlepsi polscy premierzy w XXI wieku? Sondaż dał jasną odpowiedźCzytaj też:

Wielomilionowa dotacja dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Tusk zapowiada