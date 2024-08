Szczepienia wracają do szkół. Ministerstwo wprowadzi nowe rozwiązanie

Ministerstwo Zdrowia chce, by polskie szkoły znów stały się punktami szczepień. Mają do nich docierać 2-osobowe zespoły, złożone z lekarza i pielęgniarki. Będą to pracownicy okolicznych placówek poradni i przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Resort planuje, by odwiedzali szkoły w godzinach popołudniowych lub w soboty. Dzięki temu uczniom podczas szczepienia będą mogli towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.

Szczepienia wracają do polskich szkół

– W sierpniu ruszamy. Z panią minister Barbarą Nowacką napisałyśmy list do dyrektorów szkół i samorządowców, będzie list do rodziców, chcę pod koniec sierpnia zrobić webinar dla dyrektorów szkół. Ta akcja to duża szansa. Szczepimy dziewczynki i chłopców — ogłaszała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Rozpoczęcie programu zaplanowano na październik. We wrześniu w szkołach ma odbyć się poprzedzająca szczepienia akcja edukacyjna. Ministerstwo Zdrowia zamierza przypomnieć, że szczepienie przeciw HPV chroni przed rakiem szyjki macicy, nowotworami głowy i szyi, w tym także przed nowotworem krtani.

Szczepienia na HPV

Jak pisaliśmy w tym roku na zdrowie.wprost.pl, wirus brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus – HPV) odpowiada za znaczną większość przypadków zachorowania na raka szyjki macicy. Zakażenie wirusem HPV jest głównym czynnikiem zachorowania. Wirus przenosi się głównie przez kontakty seksualne, jednak do zakażenia może dojść także w wyniku bezpośredniego kontaktu ze zmianami skórnymi lub zmianami błon śluzowych.

Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na całym świecie, dlatego tak niezmiernie ważne jest szczepienie przeciwko HPV, które zapewnia długotrwałą ochronę przed zakażeniem tym wirusem, a w konsekwencji też wywoływanymi przez niego chorobami.

Choć szczepienie przeciw HPV kojarzy się głównie z dziewczynkami (ponieważ za główne zagrożenie uznaje się raka szyjki macicy), to należy pamiętać o tym, że jest ono zalecane niezależnie od płci. Wirus HPV może powodować nowotwory występujące u obu płci. Poza tym szczepienie chłopców przeciwko HPV zapobiega też przenoszeniu zakażenia drogą kontaktów seksualnych na kobiety.

