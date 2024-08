Kulisy ubiegania się przez Morawieckiego o stanowisko szefa EKR. „Ma je objąć pod koniec września”

Jak ustalił „Wprost”, stanowisko szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów dla Mateusza Morawieckiego zostało uzgodnione z obecną szefową, premier Włoch Giorgią Meloni i były premier ma je objąć pod koniec września. – To zaskakujące, że Włosi to oddają. Choć dostali stanowisko, kiedy byli w opozycji, by dojść do władzy – mówi znający kulisy rozmów polityk.

– Kolektywne podanie ręki Mateuszowi – tak powierzenie stanowiska szefa EKR określa polityk z otoczenia byłego premiera. I wyjaśnia o co chodzi w tym sformułowaniu. – Pozycja premiera na arenie międzynarodowej z każdym miesiącem ulegała marginalizacji, bo nie miał takiej samej siły politycznej, po tym jak przestał być szefem rządu. Teraz na nowo może budować kontakty zagraniczne z szefami europejskich i pozaeuropejskich państw – mówi nasz rozmówca.