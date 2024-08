Wojskowi sportowcy zostaną wyróżnieni. Szef MON zdecydował

Za pośrednictwem platformy X minister obrony narodowej poinformował o decyzji, którą podjął ws. wojskowych sportowców. „Zostaną awansowani” – przekazał.



Paryż 2024. Posypią się awanse



Szef MON zwrócił uwagę, że wszyscy polscy sportowcy przynoszą ojczyźnie dumę. Postanowił, że ci, którzy służą w wojsku – tacy jak starszy szeregowy specjalista Aleksandra Mirosław (z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego), która od poniedziałku jest mistrzynią świata we wspinaczce na czas – zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Warunek? Muszą mieć na koncie medal, zdobyty na IO 2024.



St. szer. spec. Mirosław została nawet oznaczona we wpisie przez Kosiniaka-Kamysza. Przyznał, że to właśnie ona, jako pierwsza, zostanie awansowana i wyróżniona. „Oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu!” – podkreślił szef MON.



Jak informował wcześniej resort, w dyscyplinach takich jak judo, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, strzelectwo, triatlon czy zapasy Polskę reprezentują sami wojskowi. Grupa ta liczy aż 80 sportowców na 210. Oprócz st. szer. spec. Mirosław należy wspomnieć także o szeregowej Julii Szeremecie, która już w tę sobotę powalczy o złoto w boksie.

Sportowcy dostaną mieszkania, pieniądze, a nawet diamenty czy vouchery na wakacje. I specjalną emeryturę



Przy okazji wpisu ministra warto przypomnieć, że lata ciężkich treningów, wyrzeczeń i dyscypliny, które zaowocowały zdobyciem przez sportowców ich upragnionych medali, zostaną docenione nie tylko przez MON (tutaj chodzi oczywiście wyłącznie o wojskowych), ale także przez Polski Komitet Olimpijski.

Za zdobycie złotego medalu w konkurencjach indywidualnych Polki i Polacy otrzymają: mieszkanie dwupokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje. Natomiast drużyny, osady, sztafety, deble, miksty, załogi (od dwu- do siedmioosobowych), które zakończą mistrzostwa ze złotymi krążkami na szyi, mogą liczyć na: mieszkanie jednopokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby. A jak sytuacja wygląda w przypadki srebrnych czy brązowych medali? Więcej piszemy o tym tutaj.

To jednak wciąż nie wszystko. Medaliści mogą też liczyć na specjalną emeryturę. Chodzi tu o rodzaj świadczenia dla sportowców, którzy osiągnęli znakomite wyniki w swojej dziedzinie. Przysługuje ona wszystkim, którzy zgarnęli na IO krążek i nie ma znaczenia, jakiego rodzaju było to odznaczenie. Obecnie emertura wynosi – 4203,04 zł. Warto dodać, że wypłacana jest do końca życia i nie koliduje ze zwykłą emeryturą!

