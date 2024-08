Igrzyska w cieniu konfliktów, nowy bunt turystyczny i Kasia z Markowskim o nastrojach w TVP. Co jeszcze we „Wprost”?

„Igrzyska walczące o uwagę”. W czasie gdy na olimpijskich arenach padały rekordy świata, w social mediach toczyły się zażarte spory. Ale igrzyska to wciąż święto sportu, które w 2044 r. może zawitać również do Polski – pisze Michał Banasiak.

„MKOl się już pogubił”. – MKOl musi wrócić do badań genetycznych zawodników, a nie uznawania płci na podstawie paszportu – komentuje w rozmowie z Krystyną Romanowską Monika Anna Nawacka z Kolektywu Labrys.

„Misja, ambicja i zapach kapusty”. – Telewizja publiczna, gigantyczny, wielki organizm, został niemalże zarżnięty; tam jest atmosfera porewolucyjna – dzielą się wrażeniami Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Bunt turystyczny”. Świat ma dosyć masowych turystów. Wenecja i Lizbona na przyjezdnych nakładają podatki a mieszkańcy Barcelony wyszli na ulice i strzelają do nich z pistoletów na wodę. Więcej w tekście Agatona Kozińskiego.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Warianty na wybory”. W zamian za poparcie w wyborach prezydenckich swojej kandydatury Donald Tusk może oddać stanowisko premiera Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi – pisze Joanna Miziołek.

„Duża rzecz, a nie cieszy”. Lewica zanotowała drugi sukces w rządzie, czyli rentę wdowią, ale tego sukcesu nie odtrąbiono. Na przeszkodzie stoją postulaty światopoglądowe – komentuje Eliza Olczyk.

„Tusk nie bierze jeńców”. – Myślę, że Tusk doprowadzi do utraty przez PiS subwencji. A jeśli na dodatek partia Jarosława Kaczyńskiego przegra wybory prezydenckie, rządzący zdelegalizują PiS – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Paweł Kukiz.

„Ambasador z haczykiem”. „Solista do wykorzystania” i „wstydu nie zrobi” – mówią o nowym ambasadorze w USA nasi rozmówcy. Bogdan Klich jedzie do Waszyngtonu, ale okoliczności mu nie sprzyjają, co opisuje Eliza Olczyk.

„Wiek 13 lat nie wziął się znikąd”. – Jak długo świat będzie się interesował pytaniami zadawanymi przez dziecko politykom? – zastanawia się nad fenomenem 11-letniej tiktokerki Jarosław Pytlak, pedagog w rozmowie Krystyny Romanowskiej.

„Większość z nas cierpi na PTSD”. – Przez długi czas wydawało mi się, że daję radę. Byłam zaradna, samowystarczalna, silna… Ale nagle moje ciało powiedziało „dość” – opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej Agata Komorowska, laureatka „Wprost” Sheo Award.

„Jak wykuwał się polski przemysł”. Raport Szymona Krawca o stanie polskiego przemysłu – od włókniarek i kopaczy siarki, po gigantów od kauczuków i żywic.

„Zapomniany »polski szpieg«”. Oskarżony o szpiegostwo Marian Radzajewski nadal przebywa w rosyjskiej kolonii karnej. Dlaczego nie było go wśród wymienionych w Ankarze więźniów? Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Czemu straszą nas wojną”. Stajemy wobec olbrzymiego wyzwania. Albo zwielokrotnimy wysiłki w szkoleniu wojskowych specjalistów, albo pozostaniemy na poziomie braku zdolności do odparcia agresji wroga – ostrzega gen. Waldemar Skrzypczak.

„Niebo i piekło na Comic-Con”. Na każdym kroku podkreśla się tu istotność jedności, mówi o dojściu do popkulturowej władzy tych, co latami byli na społecznym marginesie jako nerdy, kujony czy nudziarze od gier i komiksów – relacjonuje z San Diego Comic-Con Bartosz Czartoryski.

