W Polsce odkryto starożytne cmentarzysko. Ma ponad 4 tys. lat

W okolicach Krakowa już przed tysiącami lat osiedlali się przedstawiciele różnych kultur i plemion. Najnowsze badania Badania archeologiczne, które prowadzone są przed budową ponad 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Miechowa do Szczepanowic, pozwolą nam odkryć kolejne informacje na ten temat.

Cmentarzysko w Parkoszowicach

Nieco na północ od węzła Szczepanowice archeolodzy przebadali teren o powierzchni 1,8 ha. Odkryto tam cmentarzysko powstałe na wzgórzu ponad 4 tysiące lat temu, na przełomie neolitu i epoki brązu. Pochowano na nim osiem osób, przedstawicieli kultury ceramiki sznurowej. Naukowcy twierdzą, że w tamtych czasach w okolicy istniała osada. Oznaczałoby to odkrycie rzadkiego zachowania w przypadku tej kultury. Jej przedstawiciele grzebali zwykle swoich zmarłych w oddaleniu od skupisk domów.

Zmarli zostali pochowani w wykopanych w ziemi jamach grobowych. Ułożono ich w pozycji skurczonej na boku, z głową skierowaną na północny wschód. Poza samymi szkieletami, na cmentarzysku odkryto również ceramiczne naczynia oraz kamienne i krzemienne narzędzia. Przedmioty te zostały złożone do grobów razem z pochowanymi.

Dodatkowo, w grobie jednej z kobiet znaleziono miedziane ozdoby. W dawnych czasach były to bardzo rzadkie przedmioty. Może to oznaczać, że zmarła zajmowała wysokie miejsce w swojej społeczności. W promieniu niespełna 15 km od stanowiska archeologicznego udało się znaleźć jeszcze trzy cmentarzyska z tego okresu (w Smrokowie, Szczepanowicach i Giebułtowie). Znaleziska pracownicy GDDKiA przekazali do Polskiej Akademii Nauk.

