Adam Bodnar podjął decyzję. Prokuratorzy dostali wytyczne w sprawie aborcji

Szczegóły opublikowano na stronie Prokuratury Krajowej w piątek wieczorem.

Jak czytamy w komunikacie, „wytyczne są jedną z form zarządzania prokuraturą przez Prokuratora Generalnego, ich celem jest zapewnienie prawidłowego wykonywania ustawowych obowiązków, a także oddziaływanie na podnoszenie poziomu pracy prokuratorów. Z istoty nie zmieniają obowiązującego prawa, pełnią funkcję pomocniczą w pracy prokuratora” – przekazała rzeczniczka Prokuratury Generalnej Anna Adamiak.

Ich celem jest „ujednolicenie standardów prowadzenia postępowań przygotowawczych” w sprawach związanych z odmową dokonania aborcji. „Zostały one opracowane przez Zespół prokuratorów, który przeprowadził badania aktowe 590 postępowań przygotowawczych od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2023 roku w prokuraturach rejonowych i okręgowych, zakończonych decyzjami merytorycznymi” – wskazano.

Komunikat mówi o tym, że dla tego typu postępowań niezwykle ważna jest wykładnia obowiązujących przepisów ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Przesłuchanie kobiety „z poszanowaniem jej godności”

„Zamieszczone w wytycznych wskazówki metodyczne uwzględniają to, że prowadzone postępowania wkraczają w najbardziej intymną sferę życia kobiet oraz ingerują w ich prawa i wolności. Powinno to skłaniać prokuratora do zachowania najwyższego poziomu rzetelności i profesjonalizmu w podejmowanych czynnościach procesowych. Dokonanie czynności przesłuchania kobiety, która wyraziła zgodę na aborcję, powinno być przeprowadzone z poszanowaniem jej godności. Nie może prowadzić do jej wiktymizacji” – czytamy.

„Prokurator Generalny zwraca uwagę, że przestępstwo z art. 152 par. 2 Kk ma charakter formalny, co powoduje, że o jego popełnieniu decyduje udzielenie pomocy kobiecie ciężarnej do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów lub nakłanianie jej do tego. Prokurator musi więc ustalić, że doszło do wyczerpania znamion tego czynu wobec konkretnej, możliwej do identyfikacji kobiety, bez względu na to, czy do przerwania ciąży doszło. Ustalenie, że doszło do upublicznienia abstrakcyjnej informacji o możliwości przerywania ciąży nie powoduje odpowiedzialności karnej” – podkreślono w komunikacie prokuratury.

Odmowa aborcji nie stanowi przestępstwa

Zaznaczono jednocześnie, że przy ocenie prawnokarnej odmowy przeprowadzenia przez personel medyczny legalnej aborcji, prokurator „jest zobowiązany ustalić, czy odmowa ta wywołała u kobiety ciężarnej skutki z art. 155 kk – śmierć, art. 156 kk – ciężki uszczerbek na zdrowiu, art. 157 kk – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, art. 160 kk – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”.

„Jest to o tyle istotne, że sama odmowa nie stanowi przestępstwa” – dodano.

„W sprawach o odmowę przeprowadzenia aborcji przez personel medyczny, wywołującą u kobiety ciężarnej skutki z art. 155-157 kk i art. 160 kk, prokurator powinien rozważyć poinformowanie o postępowaniu właściwego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W postępowaniach, których przedmiotem jest odmowa legalnej aborcji, prokurator powinien powiadomić również Rzecznika Praw Pacjenta i właściwy miejscowo Oddział NFZ, z którym dana placówka medyczna zawarła umowę na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa” – napisała prokuratura w komunikacie.

Wytyczne odnoszą się do wszystkich etapów postępowania przygotowawczego. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

