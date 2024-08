Duża akcja wymierzona w nielegalny hazard. Zlikwidowano 10 lokali z maszynami

Dolnośląscy policjanci już jakiś czas temu wpadli na trop grupy działającej wbrew przepisom Ustawy o grach hazardowych. Rozpoczęli wówczas gromadzenie materiału dowodowego w sprawie szeroko zakrojonego nielegalnego hazardu, który miał miejsce między innymi na terenie Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego.

Policja vs nielegalny hazard na Dolnym Śląsku

Kilkumiesięczne, wytężone działania operacyjne funkcjonariuszy pionów kryminalnych doprowadziły do zgromadzenia obszernego materiału, pokazującego jednocześnie skalę przestępczego procederu. Wówczas najważniejsze dla policjantów stało się ustalenie, kto kieruje zorganizowaną grupą przestępczą oraz jakie osoby zaangażowane są w jej prowadzenie.

Kiedy ustalenia były już wystarczające, jeleniogórscy policjanci na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, skrupulatnie i z dbałością o najmniejsze szczegóły przygotowali wspólną akcję. Działania zostały realizowane w czwartek 8 sierpnia na terenie Jeleniej Góry, Warszawy i powiatu karkonoskiego.

W skład grupy weszli funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo-Śledczego komendy miejskiej w Jeleniej Górze, policjanci z Kowar, Karpacza, Szklarskiej Poręby, a także Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i wielu funkcjonariuszy z: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

To ponad 200 wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, którzy w tym samym czasie mogli jednocześnie wejść do 10 wytypowanych wcześniej lokali usługowych i mieszkalnych.

Zatrzymania członków grupy przestępczej

W czasie tych działań zatrzymanych i doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zostało łącznie 7 osób. Wśród nich znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 44 i 52 lat, którzy odgrywali najważniejszą rolę w tej grupie przestępczej. Pozostali podejrzani to mężczyźni i kobieta w wieku od 29 do 56 lat z powiatu karkonoskiego.

Zlikwidowano łącznie 10 lokali z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych. W wyniku przeszukań mieszkań zajmowanych przez podejrzanych oraz lokali z automatami do gier zabezpieczono materiały dowodowe, a także 43 maszyny do gier i ponad 100 tysięcy złotych w gotówce.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału, w okresie od 2023 roku do 8 sierpnia 2024 roku, w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwach skarbowych, polegających na nielegalnym urządzaniu gier hazardowych na automatach do gier, poprzez niezgodne z prawem udostępnianie tych urządzeń nieokreślonej grupie osób.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego, w kwotach od 10.000 zł do 20.000 zł, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Czytaj też:

Zabalował i nie zapłacił. Rachunek opiewał na 100 tysięcy euro, policja ruszyła w pościgCzytaj też:

Śmiertelny wypadek na torach. Ogromne, wielogodzinne utrudnienia