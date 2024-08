Minister mówiła o podniesieniu wieku emerytalnego. Wicepremier Kosiniak-Kamysz komentuje

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o ewentualnym podniesieniu wieku emerytalnego mówiła w programie „Onet Rano„. Zwróciła uwagę, że wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w Europie, a różnica między wiekiem odejścia na emeryturę mężczyzn i kobiet poza naszym krajem występuje tylko w Rumunii.

Kosiniak-Kamysz o wieku emerytalnym

– Nie wykluczam, że w przyszłości konieczne będzie podniesienie wieku emerytalnego. Jednak na teraz najważniejsze jest, i to na pewno będzie skuteczne, żeby dać seniorom bodźce ekonomiczne i kompetencje – zaznaczała. To właśnie do tych słów postanowił odnieść się w weekend na konferencji prasowej minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Żadnych zmian nie będzie, odrobiliśmy tę lekcję. Wyborcy w 2015 roku jasno i wyraźnie powiedzieli, za czym się opowiadają. Dla mnie głos suwerena jest najważniejszy. Odebraliśmy twardą lekcję w tej sprawie – oznajmił lider PSL.

– Trzeba szukać innych możliwości podnoszenia wartości emerytury, bo to jest sprawa kluczowa – dodawał. – Pierwszy krok w tej sprawie uczyniliśmy, nie dla wszystkich, ale dla tych, którym było najciężej, czyli renta wdowia. To była pilna sprawa do rozwiązania i dobrze, że ta ustawa została przyjęta – stwierdzał Kosiniak-Kamysz.

Wiek emerytalny w Polsce

Przypomnijmy, że wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2013 roku rząd Donalda Tuska wprowadził reformę emerytalną, która zakładała zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Zmiany były rozłożone w czasie – wiek emerytalny miał wzrastać stopniowo do 2020 roku w przypadku mężczyzn i 2040 w przypadku kobiet. W 2017 roku reformę odwrócił rząd PiS, przywracając dawny wiek emerytalny.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że Polacy są podzieleni w kwestii zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Opowiada się za tym 46,8 proc. ankietowanych, podczas gdy 42,5 proc. jest przeciwnego zdania. Co dziesiąty uczestnik badania nie ma w tej sprawie zdania.

