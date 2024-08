Dwuletnie dziecko samo w aucie. Nocna interwencja policji

Choć co jakiś czas w mediach przewijają się informacje i apele służb, by nie zostawiać dzieci samych w aucie – szczególnie w okresie letnim, kiedy mamy do czynienia z upałami – nadal zdarzają się tego typu incydenty.

Do podobnego doszło w Ostrowie Wielkopolskim (Lubuskie) przy ulicy Majdan. Mundurowi w nocy z soboty na niedzielę otrzymali nietypowe zgłoszenie. Osoba, która się do nich zgłosiła, przekazała, że w aucie stojącym na parkingu jest zamknięte dziecko. Pozostawiono je bez opieki.

Wybito szybę i wyciągnięto dziecko

Jak przekazała portalowi wlkp24.info młodsza aspirant Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej Komendy Powiatowej Policji, na miejsce niezwłocznie wysłano patrol, pojawili się tam również strażacy oraz pogotowie. – W samochodzie wybito szybę i wyciągnięto dziecko. Nie miało ono żadnych obrażeń i nie wymagało pomocy medycznej – mówiła policjantka.

Dziecko zostało przekazane rodzinie. W związku z sytuacją powiadomiony został również sąd rodzinny. Służby prowadzą czynności, które mają na celu wyjaśnić to zdarzenie. Służby sprawdzają, kto w momencie zdarzenia sprawował opiekę nad dzieckiem. Ze względu na dobro śledztwa nie mundurowi nie udzielają więcej informacji.

Podobne sytuacje zdarzają się cyklicznie. Mimo apeli służb, powtarzają się

Do podobnych sytuacji związanych z pozostawianiem dzieci w samochodach informowaliśmy wielokrotnie.

W lipcu przez parking przy galerii w Kluczborku przechodziła kobieta, która usłyszała płacz małego dziecka. Dźwięki wydobywały się z zaparkowanego na środku placu samochodu. W środku nie było żadnej osoby dorosłej, auto miało włączony silnik, a drzwi i szyby były pozamykane. Musiała interweniować policja wraz ze strażą pożarną i pogotowiem. Niemal bliźniacze zgłoszenie otrzymały służby z Zamościa.

