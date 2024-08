Sprawdzone miejsca, gdzie pojawiły się grzyby. Czas na spacer z koszykiem

Choć sezon na grzyby jeszcze nie jest w pełni, pierwsze zaczęły już pojawiać się w polskich lasach zaczęły pojawiać. Kozaki, kurki i prawdziwki trafiły już do koszyków zapalonych grzybiarzy. Niestety, nie tylko te jadalne okazy znalazły się potem na talerzu u niektórych amatorów grzybobrania – jak co roku wielu miłośników grzybów zapomina o podstawowych środkach ostrożności.

O takiej sytuacji informował pod koniec lipca Główny Inspektorat Sanitarny. Do jednego z warszawskich szpitali trafiło bowiem dziecko po zatruciu muchomorem sromotnikowym. Ze względu na objawy zatrucia wymagało ono leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii i przeszczepienia wątroby.

GIS z radami dla początkujących grzybiarzy

Jednocześnie zaapelowany, by zbierać jedynie te grzyby, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. „Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zostań przy grzybach rurkowych, z siateczką od spodu kapelusza. Unikaj małych osobników, które nie mają jeszcze wyraźnie widocznych cech gatunku – mogą być trudne do właściwego rozpoznania. Pamiętaj, żeby grzyby wykręcać w całości z podłoża, nie odcinać dolnej części trzonka. Pozostawienie całej owocni ułatwia identyfikację grzyba” – poinformowano w komunikacie.

Podpowiedziano, że w celu weryfikacji, czy grzyb, jaki włożyliśmy do koszyka jest na pewno bezpieczny, warto skorzystać z aplikacji mobilnej lub posiłkować się tradycyjnym atlasem.

„Możesz też zanieść grzyby do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Pomogą ci ocenić, czy zbiór jest bezpieczny i możesz przygotować z niego posiłek” – dodano.

Gdzie szukać grzybów? Internauci podpowiadają

Uzbrojeni w wiedzę, doświadczenie – lub atlas grzybów lub aplikację – decydujemy się na spacer po lesie z koszykiem. Gdzie szukać grzybów? Jak podpowiadają internauci zrzeszeni na grupkach w mediach społecznościowych, pierwsze okazy pojawiły się już w województwie wielkopolskim. Wśród miejsc, gdzie rosną grzyby, miejscowi wymieniają pilskie lasy, ale także te w okolicy Czarnkowa i Trzcianki. Tam obrodziło kurkami i podgrzybkami. Internetowi miłośnicy grzybobrania chętnie publikują swoje zbiory – na zdjęciach widać koszyki pełne żółtych i brązowych grzybów.

Zadowoleni są również mieszkańcy Dolnego Śląska. Wskazują lasy Gór Wałbrzyskich, Sowich, ale także okolice Świdnicy czy Ząbkowic. Pełne koszyki zgłaszają też mieszkańcy terenów wokół Zagórza Śląskiego, Lubachowa, Szklarskiej Poręby czy Lądku Zdrój. Obrodziło także niemal całe Podlasie. Tam znaleźć można koźlarze, gąski czy kurki.

