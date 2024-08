Nie tylko Perseidy i Starlinki. Nad Polską zalśni także zorza! „Absolutna moc astronomicznych atrakcji”

Czy to będzie najpiękniejsza noc 2024 roku? Wiele na to wskazuje. Natura przygotowała niewątpliwą gratkę dla miłośników nocnych obserwacji nieba. I to niejedną!

Szumnie zapowiadane Perseidy po nieboskłonie śmigały już poprzedniej nocy. Dziś spodziewać się możemy kolejnego spektaklu – jest bowiem spora szansa na to, że spadające gwiazdy będzie można wypatrywać na tle... zorzy. Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i miłośnik obserwacji nocnego nieba, autor bloga „Z głową w gwiazdach”, Perseidów możemy wypatrywać przez całą noc. „Warto jednak pamiętać, że z uwagi na niskie położenie radiantu (gwiazdozbiór Perseusza) w pierwszej połowie, ich aktywność będzie stopniowo rosnąć, osiągając maksimum przed świtem (około 3:00 nad ranem)” – napisał na swoim profilu na Facebooku, zaznaczając, że Perseidy będą pojawiać się mniej więcej raz na minutę. Zorza Polarna nad całą Polską? We wpisie podkreślił, że przez cały dzień trwała jedna z najsilniejszych burz magnetycznych ostatnich miesięcy. „Nawet około godziny 22 na niebie może pojawić się silna zorza polarna” – poinformował zaznaczając jednocześnie, że szansa zobaczenia tego niezwykłego zjawiska będzie minimalna, jeśli zdecydujemy się na obserwację nieba z miasta. „Zorza wymaga ciemnego nieba, nawet z tym nie dyskutujcie i nie szukajcie drogi na skróty, bo potem będzie płacz” – napisał. Dodał jednak, że zorza jest „szalenie nieprzewidywalnym tworem i lubi nam płatać figle”. Kolorowego spektaklu można wypatrywać od razu po zapadnięciu zmierzchu, nad północnym horyzontem. Nie tylko Perseidy i zorza. Nad nami przelecą chińskie Starlinki Dla tych, którzy zdecydują się na nocną obserwację nieba nad Polską, szykuje się nie lada gratka. Karol Wójcicki poinformował o jeszcze jednej atrakcji, która prawdopodobnie pojawi się nad naszym krajem. „Chińczycy postanowili stworzyć własną sieć szybkiego internetu satelitarnego i wysłali na orbitę pierwszą grupę satelitów. Podczas wczorajszego przelotu naliczyłem ich około 17. W sieci ciężko znaleźć dane orbitalne tych satelitów, ich widok jest jednak nie do przegapienia i jeśli tylko będziecie obserwowali zorzę lub Perseidy w drugiej połowie nocy, zobaczycie je bez problemu” – napisał dziennikarz. Czytaj też:

