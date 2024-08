Czy można palić liście na swojej działce? Tego mogłeś nie wiedzieć

W sierpniu liście powoli zaczynają się przebarwiać i stopniowo spadają z drzew. Prawdziwy dywan z kolorowych liści zagości w naszych ogrodach pod koniec września i w październiku, ale już teraz niektórzy muszą regularnie je grabić, by cieszyć się wypoczynkiem w uporządkowanej przestrzeni. Co zrobić z takimi liśćmi? Można zebrać je w worek i przeznaczyć na bioodpady, ale wiele osób po prostu je pali. Okazuje się, że takie działanie lepiej dokładnie przemyśleć.

Czy można palić liście w ogrodzie?

Palenie liści w ogrodzie regulują przepisy. Jak mówi art. 155 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przekształcanie odpadów powinno być prowadzone wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Ustawa dopuszcza jednak spalanie odpadów roślinnych poza urządzeniami, ale tylko w niektórych przypadkach. I choć dla niektórych osób to może być argument świadczący za tym, że spalanie liści jest legalne; nie jest to działanie zgodne z prawem.

Jaki mandat za palenie liści w ogrodzie?

Niestety, za termiczne przekształcanie odpadów (a więc również i zebranych liści czy gałęzi) poza spalarnią odpadów może grozić wysoki mandat. Jak mówi art. 191 Ustawy o odpadach, za spalanie odpadów możemy zapłacić karę grzywny w wysokości od 500 zł do nawet 5 tysięcy złotych, jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu.

