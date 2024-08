Nowe zarzuty dla księdza Olszewskiego. Zostanie w areszcie?

Jak dowiadujemy się z oświadczenia rzecznika Prokuratury Krajowej, zarzuty w sprawie dot. Funduszu Sprawiedliwości nie tylko uzupełniono, ale i zmieniono.

Zarzuty dla księdza Olszewskiego i urzędniczek

„Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 2 PK ogłosili dziś podejrzanym Michałowi O., Urszuli D. i Karolinie K. postanowienie o uzupełnieniu i zmianie dotychczasowych zarzutów. W postanowieniu tym prokurator przedstawił ww. podejrzanym nowy zarzut kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk, tj. zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu” – informował.

Ten sam urzędnik przekazał, że w poniedziałek 12 sierpnia prokuratura zawnioskowała do Sądu Okręgowego w Warszawie o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania wszystkim wspomnianym podejrzanym o kolejne trzy miesiące. Dodatkowo po zapoznaniu się z nowymi zarzutami, podejrzani zostali przesłuchani.

Zatrzymanie księdza Olszewskiego

Przypomnijmy, że w odniesieniu do księdza Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek chodzi o wypłatę pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na cele Fundacji „Profeto”, której sercanin jest prezesem. Olszewski to zakonnik, który należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Prokuratura wskazywała, że Fundacja „Profeto” „nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych”, by przyjąć te środki. Miały one pokryć koszt powstania ogromnego ośrodka Archipelag na warszawskim Wilanowie.

Ks. Olszewski został zatrzymany pod koniec marca. W obronę duchownego wzięli prawicowi politycy (z Suwerennej Polski czy Prawa i Sprawiedliwości). Wśród nich między innymi Jarosław Kaczyński, który pojawił się na jednym z protestów, podczas którego domagano się uwolnienia z aresztu księdza.

