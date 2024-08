Jest akt oskarżenia wobec rosyjskiego agenta Pablo G. Jego samego nie ma już w Polsce

Jak czytamy na stronie PK, Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie skierował w dniu 9 sierpnia 2024 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Pablo G. Y. vel Pavel R. oskarżając go o popełnienie przestępstwa szpiegostwa z art. 130 § 2 kk.

Chodzi o szeroko komentowaną sprawę rosyjskiego agenta, który związał się z polską dziennikarką i zinfiltrował m.in. środowisko korespondentów zagranicznych. W ostatnich dniach znów było o nim głośno, ponieważ wziął udział w wymianie więźniów między Rosją i Zachodem. Na lotnisku w Moskwie witał go sam Władimir Putin.

Pablo G. Y. vel Pavel R. został oskarżony o to, iż od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO.

Działalność oskarżonego polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego. Pablo G. Y. vel Pavel R. zatrzymany został w dniu 28 lutego 2022 r.

Śledztwo także przeciwko Magdalenie Ch.

W okresie od 2 marca 2022 r. do 31 lipca 2024 r. stosowany był wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa z art. 130 § 2 kk w brzemieniu obowiązującym do 1 października 2023 r., tak więc grozi mu kara pozbawiania wolności od 3 do 15 lat.

Pablo G. Y. vel Pavel R. urodził się w 1982 r. w Moskwie. Ma obywatelstwo hiszpańskie i rosyjskie. Śledztwo prowadzone było wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura Krajowa zaznacza, że materiał dowodowy w zakresie pozostałych osób współdziałających (w tym przeciwko podejrzanej Magdalenie Ch.) wyłączono do odrębnego postępowania, które jest kontynuowane.

