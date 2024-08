Tragiczna śmierć żołnierza przebywającego na poligonie. Apel jednostki, w której służył

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka informowała na początku sierpnia o zaginięciu w czasie pozasłużbowym żołnierza 18. Batalionu Rozpoznawczego, który przebywał na zgrupowaniu poligonowym w CPSP w Ustce.

Jak zaznaczono, zdarzenie miało miejsce podczas kąpieli w morzu w Wicku Morskim. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem służb ratowniczych. Dzień później podano, że znaleziono ciało żołnierza. Rodzina Marcina Mroza została objęta opieką psychologiczną.

OSP Komarówka Podlaska żegna 27-letniego druha

27-latek był także członkiem OSP Komarówka Podlaska (woj. lubelskie). „Jako bardzo wysportowany strażak brał czynny udział nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie pomagał nam osiągać liczne sukcesy. Odszedł bardzo młodo, zdecydowanie za wcześnie. Miał dużo planów zarówno zawodowych, jak i prywatnych, niestety, nie będzie mógł już ich wszystkich zrealizować” – podkreślili koledzy z jego jednostki.

Marcin Mróz był też piłkarzem lokalnego klubu piłkarskiego. „Był jednym z nas, był z nami od początku, zawsze ciężko trenował i dawał z siebie 100 proc. za każdym razem. Spoczywaj w pokoju i ciesz się grą na niebieskich boiskach” – wspominają swojego kapitana zawodnicy KS Az-Bud Komarówka Podlaska.

Marcin Mróz nie żyje. 18. Dywizja Zmechanizowana apeluje ws. pogrzebu żołnierza

W czwartek o godz. 18.00 w Domu Pogrzebowym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1 w Komarówce Podlaskiej odbędzie się różaniec. Kolejny będzie miał miejsce w piątek o godz. 10.00. Po nim nastąpi wprowadzenie do Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie o godz. 11.00 zostanie odprawiona msza św. żałobna. Następnie dojdzie do złożenia ciała do grobu na cmentarzu parafialnym. Rodzina i 18. Dywizja Zmechanizowana poprosili o brak mediów podczas pożegnania.

