Święto Wojska Polskiego. Prezydent Duda poprosił o minutę ciszy

Andrzej Duda wskazał na tych, którzy oddali w przeszłości życie za ojczyznę. Wspomniał sierżanta Mateusza Sitka. – Bronił polskiej granicy – podkreślił. Mówił też o żołnierzach, którzy zginęli, służąc w Iraku czy Afganistanie. – Uczcijmy pamięć wszystkich poległych w tym momencie – zwrócił się do zebranych. Wtedy zapadła cisza.

– Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, wieczna pamięć poległym – powiedział po chwili.

„Musimy tak się uzbroić, by nigdy nikt nie odważył się na nas napaść”

Duda wskazał, że Święto Wojska Polskiego jest po to, by „cały naród mógł oddać szacunek polskim żołnierzom”. – Wyciągając wnioski z przeszłości, (...) musimy tak się uzbroić, tak się zabezpieczyć, zbudować potencjał polskiej armii tak wielki, by nigdy nikt nie odważył się na nas napaść. To najważniejsze dzieło bezpieczeństwa i zadanie, jakie stoi dzisiaj przed rządzącymi. Dziękuję panu wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej, a także panu premierowi, szefowi rządu za te słowa o jedności w sprawie bezpieczeństwa i absolutnie wspólnej, jednolitej polityce, jakie przed chwilą padły – powiedział.

Zapowiedział, że za chwilę Polacy będą mogli zobaczyć sprzęt wojskowy – „najnowocześniejszy na świecie”. – To jest wielka nasza duma, rosnąca gwarancja naszego bezpieczeństwa – podkreślił.

Dodał, że wielką gwarancją jest także NATO. – Dzisiaj jesteśmy częścią tej największej i najsilniejszej na świecie wspólnoty obronnej, wspólnoty bezpieczeństwa – stwierdził. – Żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego są obecni na naszej ziemi na czele z żołnierzami armii amerykańskiej na nasze zaproszenie. (...) Razem z nami tworzą bezpieczeństwo Polski i świata – wskazał.

Prezydent Duda podziękował polskim żołnierzom

Następnie zwrócił się do wojskowych. – Szanowani państwo, drodzy żołnierze, drogie rodziny wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej [prezydent nawiązał tu do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że w służbach służą całe rodziny – red.] jeszcze raz z całego serca dziękuję. (...) Składam wam najserdeczniejsze życzenia w dniu Święta Wojska Polskiego, także pracownikom cywilnym wojska – niech zawsze szczęście i spokój gości w waszych domach, niech zawsze mama i tata, syn i córka wracają z zadań, które wykonują dla ojczyzny, dla jej bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Niech zawsze towarzyszy wam powodzenie, szczęście i dobro – podkreślił.

– Cześć i chwała Bohaterom, wieczna pamięć poległym, niech żyje niepodległa, suwerenna Polska! – zakończył.

Przemówienie premiera Tuska z okazji Święta Wojska Polskiego

Wcześniej przemówienie wygłosił też premier Tusk. Jak stwierdził, obecnie „budowana jest największa armia europejska, jedna z najnowocześniejszych formacji obronnych na świecie”. – Bez tego nie będziemy mieli szans. Nie wystarczy wydać dużo pieniędzy. Trzeba bardzo mądrze wydać każdą złotówkę i nie tylko dlatego, że to złotówka polskiego podatnika, ale dlatego, że od tego będzie zależało nasze bezpieczeństwo. Wokół nas toczą się już wojny przyszłości – przypomniał, mając na myśli konflikty zbrojne w Ukrainie i Strefie Gazy.

