Polska będzie starać się o organizację igrzysk. Padły daty

– Od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce i mogę dzisiaj, bo lepszego miejsca niż orlik z dziećmi grającymi chyba nie ma, tak na moje oko wolę ogłosić tutaj, niż w siedzibie PKOL-u. Dedykuję właśnie dzisiejszym 10, 12, 15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich – powiedział Donald Tusk.

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Donald Tusk ogłosił decyzję

Premier zaznaczył, że „życie pokaże, czy jest to realny cel, realna perspektywa”. – Biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044 – wyjaśnił Tusk. Szef rządu w towarzystwie Sławomira Nitrasa zaznaczył, że „do tego projektu muszą się zabrać ludzie bez kompleksów”. Zapewnił, że „Polska nie ma do tego żadnego powodu”.

Tuskowi za deklarację podziękował minister sportu. – Myślę, że to informacja, na którą Polacy czekali. Widziałem igrzyska w Paryżu i mogę powiedzieć, że od strony organizacyjnej jesteśmy taki projekt przeprowadzić, Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy – powiedział Nitras.

Sławomir Nitras o założeniach do nowej strategii sportu

– Chcemy przygotować dokument i – mam nadzieję – w listopadzie przedstawię światu sportu, założenia do nowej strategii sportu. W tym przypadku wydaje się, że data 2040, tak żeby to związane z igrzyskami, strategia do 2040 roku, wydaje się najbardziej logiczna – dodał minister sportu.

– Mam nadzieję, że zimę, wiosnę przyszłego roku spędzimy na poważnej dyskusji z całym środowiskiem, wszystkimi ludźmi zainteresowanymi sportem jak doprowadzić do tego, żeby igrzyska się odbyły, były sukcesem i kołem zamachowym nie tylko dla sportu, ale całej Polski – kontynuował Nitras.

