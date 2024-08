Donald Tusk pokazał zdjęcie z nietypowej „rozmowy”. „Jak ruda z rudym”

Donald Tusk postanowił zamieścić w sieci nietypowe zdjęcie. Na profilach premiera w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której widać premiera w mniej formalnym stroju, który siedzi przy stole. Obok szefa rządu pojawiła się mała wiewiórka. „Pogadaliśmy jak ruda z rudym” – zażartował Donald Tusk.

Donald Tusk pozwolił sobie na nietypowy żart. Pokazał zdjęcie

Post zamieszczony przez premiera nie spodobał się Konradowi Berkowiczowi. „Szkoda, że w pobliżu osła nie było. Miałby pan rozmówcę na swoim poziomie i może wtedy wziąłby się Pan w końcu do roboty” – napisał polityk Konfederacji.

Pod zdjęciem Donalda Tuska nie zabrakło jednak bardziej przychylnych komentarzy. „I to jest prawdziwy dystans do samego siebie, jedna z tych cech, o których inni mogą tylko pomarzyć”; „uwielbiam pana poczucie humoru”; „dobrze, że jeszcze tacy rudzi są w Polsce i im się chce” – pisali komentatorzy na Twitterze. Część internautów zwróciła uwagę na fakt, że jeśli wiewiórka podeszła tak blisko do człowieka, może to oznaczać, że choruje na wściekliznę.

Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich?

Wcześniej podczas konferencji prasowej Donald Tusk zadeklarował, że nie zamierza się ubiegać o fotel prezydenta kraju. - Nie zamierzam kandydować, bo mam świadka. Tutaj mam ministra Nitrasa na świadka, jako jednego z moich najbliższych współpracowników. Czuję się kompetentny w miejscu, w którym jestem. Decyzję o kandydacie KO, a może szerzej — koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Nie ma co zbyt wcześnie zaczynać kampanii — powiedził premier.

Jednocześnie wskazał, że najpoważniejszym kandydatem na ten moment jest Rafał Trzaskowski. – Cieszę się, że my akurat jako Koalicja Obywatelska nie mamy problemu. Nie musimy szukać kogoś w jakichś tajnych rewirach. Mamy bardzo mocne kandydatury, bardzo mocne nazwiska. A Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się najbardziej akceptowanym przez Polaków kandydatem. To na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz – ocenił.

