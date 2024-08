Szykuje się spektakl na niebie? „Jeśli zorza się pojawi, to subtelna, jako poświata”

Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga „Z głową w gwiazdach”, podsumował w mediach społecznościowych „sytuację zorzową”. „Jest... dziwnie. Mamy bardzo duży skok gęstości wiatru słonecznego (do poziomu 50-60 p/cm3). Prędkość taka sobie. Najdziwniej jest z parametrem Bz, który początkowo wszystkich zachwycił spadkiem do wymarzonego -20nT, a teraz strzela fochy, kręcą się w przedziale -5nT do +5nT, a to słabo” – czytamy w najnowszym wpisie na Facebooku.

Karol Wójcicki o „sytuacji zorzowej”. „Na ten moment głowy to nie urywa”

„Sam nie wiem, co o tym myśleć. Na szczęście jesteśmy na początku przejścia CME, więc sytuacja może się jeszcze poprawić. Zawsze jest tak, że po silnej zorzy (jak to było w poniedziałek) nadzieje wszystkich są totalnie rozdmuchane. Ja w takiej sytuacji przyjmę jednak rolę hamulcowego, żeby nie było potem rozczarowań. Pamiętajcie, że przy tak jasnym Księżycu, potrzebujemy naprawdę DOBRYCH warunków” – napisał Karol Wójcicki.

Jak dodał w dalszej części wpisu, trzeba ze spokojem poczekać na to, jak rozwinie się sytuacja i co będzie działo się po godz. 21:30. „Na ten moment głowy to nie urywa. Ale tak jak pisałem: to się może jeszcze odmienić” – podsumował sytuację Karol Wójcicki.

Ok. godz. 21:00 Karol Wójcicki przekazał nowe informacje. „Prawdę mówiąc słabo to wygląda. Gęstość nawet spoko, prędkość taka sobie, ale Bz cały czas krąży wokół zera, a przydałby się na poziomie -10nT przynajmniej. Co gorsza, Bt jest na poziomie... 2. Osobiście na ten moment nie spodziewam się żadnych fajerwerków. Jeśli zorza się pojawi, to subtelna, jako poświata, może nawet tylko na zdjęciach” – podsumował.

Spektakularne widowisko na niebie. „Najbardziej niesamowita noc 2024!”

Niedawno pojawiła się okazja, aby obserwować spektakularne zjawiska na niebie. Kilka dni temu wiele osób wyczekiwało na noc z deszczem Perseidów i zorzą polarną. Użytkownicy mediów społecznościowych zgodnie twierdzili, że było warto, a udowadniają to zdjęcia, którymi podzielili się w sieci. „A nie mówiłem? To była najbardziej niesamowita noc 2024!” – podsumował Karol Wójcicki.

