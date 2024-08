Śnięte ryby w jeziorze Dzierżno Duże. „Metody naukowców i »incydentalne gaszenie pożaru«”

W jeziorze Dzierżno Duże pojawiło się dużo śniętych ryb. W związku z wysokim poziomem zakwitów złotej algi, co dotyczy także Kanału Gliwickiego, od 13 do 16 sierpnia zdecydowano się przeprowadzić eksperyment badawczy ws. neutralizacji Prymnesium parvum w Kłodnicy, aby złota alga nie rozprzestrzeniała się do Odry. Eksperyment prowadzony był z Polskim Związkiem Wędkarskim.

Złote algi w jeziorze Dzierżno Duże. Ministerstwo Klimatu i Środowiska o problemie śniętych ryb

„Naukowcy prowadzą ciągłą analizę wyników próbek wody, które pobieramy z całej długości rzeki Kłodnicy” – wyjaśniała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska dodała, że „katastrofa na Odrze i w jeziorze Dzierżno Duże jest trudna, ale pod kontrolą, czyli nie rozprzestrzenia się”.

W niedzielę 18 sierpnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca eksperyment. Minister klimatu i środowiska podkreśliła, że sytuacja się stabilizuje. – Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, hydrologicznymi i to sprawia, że sytuacja jest dynamiczna i zmienia się – dodała Hennig-Kloska.

Paulina Hennig-Kloska o eksperymencie w Kłodnicy

– Eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu, nadtlenku wodoru, w odpowiednich dawkach wpuszczany do wody, wpływa na znaczną redukcję złotej algi. Ta redukcja ma miejsce nawet o 90-99 proc. To oczywiście próba szukania neutralizacji zakwitu złotej algi. Tak, żebyśmy znaleźli sposób, lek na złotą algę. Prowadzimy kilka eksperymentów tak, aby skutecznie zatrzymać rozkwit – powiedziała szefowa MKiŚ.

Hennig-Kloska zaznaczyła, że „wykonywane przez naukowców metody stosuje się do »incydentalnego gaszenia pożaru«”. Trwa przygotowywanie planu inwestycyjnego dla Odry, aby można było walczyć nie tylko ze skutkami, ale także z przyczynami powstawania złotej algi. – Pobrano ok. siedem tys. próbek i wykonano ponad 80 tys. testów na obecność algi w 11 punktach nad Odrą i na Wiśle – mówiła z kolei Zielińska.

Urszula Zielińska o kryzysie na Śląsku

– We współpracy z IRŚ zamontowaliśmy 30 punktów monitoringu stałego, gdzie można 24/7 sprawdzić poziom zasolenia, PH, temperaturę i natlenienie wody wzdłuż Odry. IMGW stworzył z nami system przewidywania zasolenia na 72 godz. do przodu, tak żebyśmy mogli przewidywać, prognozować i reagować lepiej na kryzysy, jakie mamy dziś na zbiorniku Dzierżno – podsumowała wiceminister klimatu.

Zielińska podała informację, że w 2024 r. „powstanie pierwszy kompleksowy plan budowy inwestycji w urządzenia odsalające tam, gdzie są one zasadne”. Chodzi o to, aby „odsalać i oczyszczać polskie rzeki, zaczynając od Odry”. – Alga nie wzięła się tu znikąd. Złota alga jest tu przede wszystkim z powodu wysokiego zasolenia słodkowodnych rzek, dużej dostępności biogenów – zakończyła.

