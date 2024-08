Zaginęła ciężarna 15-latka. Ojciec dziewczyny ujawnia szokujące fakty

Jak już informowaliśmy wcześniej, w niedzielę 11 sierpnia 15-latka oddaliła się z miejsca zamieszkania w Mińsku Mazowieckim i do dzisiaj nie nawiązała kontaktu z rodziną. 16 sierpnia policja opublikowała komunikat z prośbą o pomoc w poszukiwaniach dziewczyny.

Funkcjonariusze podali jej rysopis. Nastolatka ma 165 centymetrów wzrostu i średnią budowę ciała. Włosy długie, proste koloru czarnego. Znakiem szczególnym jest owalne znamię pod lewą piersią oraz czarny duży pieprzyk. „Nastolatka w chwili wyjścia z domu ubrana była w ciemnozielony koronkowy top, szare leginsy, buty sportowe koloru białego” – podano w informacji zamieszczonej na stronie mińskiej policji.

„On ma na nią zły wpływ”

Dziennikarze Faktu rozmawiali z ojcem dziewczyny, panem Arkadiuszem. Ten przekazał, że jego córka jest w ósmym miesiącu ciąży – zaginęła dzień przed planowaną wizytą u ginekologa.

Jego zdaniem nastolatka może przebywać w towarzystwie swojego 19-letniego partnera. Ten miał jej wcześniej grozić, wyzywać, upubliczniać jej nagie zdjęcia.

– On ma na nią zły wpływ i bardzo się boimy, że może stać się najgorsze – mówił pan Arkadiusz. Zaznaczył, że mimo że jego córka cieszyła się z faktu bycia w ciąży, radości nie podzielał jej chłopak. – Powiedział nawet, że to nie on jest ojcem tego dziecka. Namawiał na pozbycie się go – ujawnił ojciec dziewczyny.

Partner Natalii wywiózł ją do Czech?

Jego partnerka, pani Paulina podkreśliła, że oboje zabronili jej widywać się z chłopakiem. – Nie ugięliśmy się nawet wtedy, gdy mówiła, że wszystko mu wybaczyła i chce się z nim spotkać. To wszystko dla jej dobra – zaznaczyła. Razem z ojcem nastolatki twierdzą, że 19-latek może być niebezpieczny i jest w stanie nawet skrzywdzić Natalię. Wysnuli tezę, że mógł wywieźć dziewczynę do Czech, by tam poddała się zabiegowi aborcyjnemu.

– Natalko, proszę, wróć. Wszystko będzie dobrze – mówił zmartwiony ojciec dziewczyny.

Policja w komunikacie zaapelowała o pomoc do tych, którzy mogą posiadać informacje mogące pomóc w ustaleniu, gdzie przebywa Natalia Król. Skontaktować się z mundurowymi w tej sprawie można pod numerem telefonu 47 72 49 200 lub 47 72 49 306. Można także pisać na adres [email protected]

