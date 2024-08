Izabela Parzyszek zaginęła. W sprawie pojawiła się tajemnicza „Tygrysiczka”

Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia. Od tego momentu rodzina nie miała kontaktu z 35-latką z Kruszyna. Okoliczności zaginięcia kobiety są co najmniej tajemnicze. Izabela Parzyszek miała odebrać swojego ojca ze szpitala we Wrocławiu. 35-latka zadzwoniła do niego, aby poinformować, że autostradzie A4 zepsuł jej się samochód. Auto znaleziono na pasie awaryjnym. W środku znajdował się telefon należący do zagionej, śledczy nie znaleźli jednak jej plecaka z dokumentami. W tym miejscu ślad po kobiecie się urywa.

Izabela Parzyszek zaginęła. Najnowsze informacje ws. poszukiwań 35-latki

Mąż 35-latki zapewnia, że jego żona sama nie uciekłaby z domu. Chociaż przyznał, że para obecnie nie mieszkała ze sobą, nadal miała ze sobą bardzo dobry kontakt. – W dzień zaginięcia nie rozmawiałem z żoną. Nie zadzwoniła do mnie, że zepsuł jej się samochód. Nie wiedziałem też, że ma odebrać swojego tatę ze szpitala – mówił Tomasz Parzyszek, mąż zaginionej.

W poszukiwaniach oprócz policji biorą udział członkowie wspólnoty świadków Jehowy, do których należała Izabela Parzyszek oraz jej mąż.

W sprawie pojawiło się wiele hipotez. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu wszczęła postępowanie, które toczy się w kierunku pozbawienia wolności innej osoby. Jeden ze scenariuszy zakłada porwanie 35-latki.

– Jest to wstępna wersja, ponieważ na tę chwilę w oparciu o materiał przedłożony przez funkcjonariuszy policji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się z tą osobą stało. Nie możemy takiej wersji wykluczyć, ale to wszystko będzie wymagało sprawdzenia – tłumaczyła Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka jeleniogórskiej Prokuratury Okręgowej.

Izabela Parzyszek zaginęła. Internauci ruszają na pomoc

Jak zwykle w tego typu przypadkach, w mediach społecznościowych pojawiła się grupa, która jest poświęcona sprawie zaginięcia Izabeli Parzyszek. Wśród członków znalazła się kobieta posługująca się nickiem „Tygrysiczka Tygrysiczka”. Twierdzi, że jest ciotką zaginionej.

Na facebookowej grupie zamieściła post, w którym stwierdziła, że rodzina zaginionej rzekomo nie życzy sobie takiej formy pomocy. Domagała się zmiany nazwy grupy i usunięcia z niej danych zaginionej. Założyciel grupy przyznał, że nie był w stanie zweryfikować tych informacji, czy wspomniana wyżej „tygrysiczka”, to rzeczywiście ktoś z bliskich 35-latki.

Izabela Parzyszek zaginęła. Kim jest tajemnicza „Tygrysiczka”?

Rzekoma ciotka poszukiwanej zabrała również głos pod jednym z postów, którego autor twierdził, że jeśli ktoś odejdzie ze wspólnoty świadków Jehowy, zostaje odrzucony przez własną rodzinę. Biblia nie pozostawia żadnej niejasności jak należy traktować taką osobę. Jehowi starając się trzymać ściśle prawa Bożego nie tylko je czytają, ale i w swym życiu stosują. Dam tu taki prosty przykład: od jednego nadgnitego jabłka w koszyku zgnije cały kosz jabłek, ale jak zawczasu usunie się to nadgnite, to reszta pozostanie w czystości – napisała „tygrysiczka”.

Mąż Izabeli Parzyszek pytany o ciotkę kobiety nie ukrywał zdziwienia. – Być może Iza miała jakąś ciocię, ale ja tego nie wiem – odparł. Pytany, czy mama jego żony miała jakąś siostrę, odparł: może miała, nie wiem.

Rzekoma ciotka zaginionej wyjaśniła w rozmowie z Interią, że napisała do administratora grupy, ponieważ „w jej opinii całkowicie obca osoba nie ma prawa rozpowszechniać informacji o jej siostrzenicy bez wiedzy rodziców”. – Nie mam nic przeciwko nagłaśnianiu, sama udostępniam Izy zdjęcia, ale ja, choć jestem ciocią, nie założyłam takiej grupy ani strony, bo nie zostałam upoważniona – powiedział. – Nie snuję pustych domysłów, czekam na to, co policja wyjaśni – dodała.

