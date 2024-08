Polka zaginęła, podróżując przez Szwecję. Kontakt urwał się w Sztokholmie

Pochodząca z oddalonej o 40 kilometrów od Piły miejscowości Huta 35-letnia Karolina Woźniecka jest zapaloną kolarką. 12 sierpnia ruszyła z miejscowości Kasnas w Finlandii w podróż rowerową przez kraje skandynawskie. Ostatni kontakt z nią miał miejsce cztery dni później – 16 sierpnia, o godz. 9.03.

W trakcie ostatniej rozmowy Karolina Woźniecka była już w Sztokholmie przy ulicy Skeppsbron, skąd miała dalej jechać do Sandpgolet. Rodzinie udało się ustalić, że 35-latka zatrzymała się w centrum miasta w Hostel Castanea Old Town.

Zaginęła 35-letnia Karolina Woźniecka

W poszukiwania zaginionej Polki zaangażowała się organizacja SOS Zaginięcia. „Niestety do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną i bliskimi. Jej telefon jest nieaktywny” – czytamy we wpisie na profilu organizacji w mediach społecznościowych.

facebook

Zaginiona Karolina Woźniecka ma 189 centymetrów wzrostu i waży 80 kilogramów. Ma niebieckie oczy i brązowe włosy. Jej znakiem szczególnym jest blizna na mostku. W podróż wybrała się czarnym rowerem marki Kross. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej ubrana była w czarną lub fioletową kurtkę, kask, rękawice rowerowe i krótkie spodenki.

„Jeśli ktokolwiek widział zaginioną, lub zna miejsce jej pobytu proszony jest o kontakt z policją pod nr tel. 47 774 15 60 lub w razie zagrożenia życia pod nr alarmowym 112” – apeluje organizacja SOS Zaginięcia.

Czarna seria zaginięć

To kolejne głośne zaginięcie w niedawnym czasie. Przez ostatnie dni cała Polska żyła poszukiwaniami 35-letniej Izabeli P., której porzucony samochód został znaleziony na autostradzie A4. Kobietę udało się odnaleźć. Odnaleziona została także 15-letnia Natalia.

Nadal trwają jednak poszukiwania 30-letniej Jowity Zielińskiej, która zaginęła 6 lipca i ostatni raz widziana była, kiedy jechała rowerem przez wieś Rojewo. Służby poszukują także Egipcjanina, który 13 sierpnia zaginął w lesie w gminie Giby na Suwalszczyźnie.

Czytaj też:

Szokujące dane ze Szwecji. Takiej sytuacji nie było od 50 latCzytaj też:

Znaleziono ciało 39-letniej Natalii. Siostra zwróciła się z apelem do mediów