Znów konieczne będzie noszenie maseczek? Jasny komunikat GIS

Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wakacyjnej fali COVID-19 i rekomendacjami w tej sprawie. „W odpowiedzi na niepotwierdzone doniesienia medialne, informujemy, że w najbliższym czasie nie są planowane żadne nowe ograniczenia ani obowiązkowe działania prewencyjne” – podkreślił GIS.

W kontekście sytuacji epidemicznej wyjaśniono, że „wskaźniki zwiększonej aktywności koronawirusa są obserwowane w regionie europejskim od maja 2024 r”.. Główny Inspektor Sanitarny zaznaczył, że tempo narastania wakacyjnej fali COVID-19 jest inne w zależności od kraju, ale zasadniczo aktualna fala wystartowała około 4-6 tygodni wcześniej niż w ubiegłym roku.

Wakacyjna fala COVID-19. Główny Inspektor Sanitarny zabrał głos



GIS wyjaśnił, że w naszym kraju znaczny wzrost liczby zakażeń ma miejsce od lipca 2024 r., z kolei dynamika zachorowań jest porównywalna do 2023 r. Dominują nowe warianty koronawirusa – Omicron. Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma aktualnie powodów do ogłaszania, że są one zależne od zwiększonej ciężkości infekcji lub wyraźnie redukują skuteczność szczepionek.

„Minister zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, konsultanci krajowi i inni eksperci oraz instytuty naukowo-badawcze aktywnie monitorują bieżącą sytuację i pracują nad wspólnymi zaleceniami” – czytamy w oświadczeniu. Dodano, że zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna wymaga przygotowania systemu ochrony zdrowia na zwiększone obciążenia związane z wyższą zachorowalnością oraz zwiększenie wiedzy i świadomości ludzi ws. szczepień.

Sprawa maseczek. GIS wydał komunikat ws. zaleceń i rekomendacji



Główny Inspektor Sanitarny tłumaczył, że aktualne zalecenia i rekomendacje działań o udowodnionej skuteczności ws. ograniczania transmisji wirusów przenoszonych drogą oddechową (m.in. koronawirusy) nie uległy zmianie. Możemy do nich zaliczyć m.in. noszenie maseczki przez osoby zakażone, które przebywają w zamkniętych pomieszczeniach z innymi osobami bez możliwości zachowania dystansu.

Kolejnym przykładem jest noszenie maseczek przez osoby niezakażone przebywające w zamkniętych pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. Główny Inspektor Sanitarny podsumował, że zalecenia i rekomendacje nie są nowe, ani nie oznaczają żadnych restrykcji. Jak podsumowano, nie są one obowiązkowe, a ich stosowanie powinno być uzależnione od poziomu ryzyka zakażenia.

