Kulisy szykowania następcy Kaczyńskiego. „Prezes dokonywał zakulisowo ruchów tektonicznych”

Prezes PiS kilka miesięcy temu zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisku szefa partii. Ta deklaracja nie zmniejszyła zapału do walki u jego możliwych następców.

Zarówno frakcja byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jak i starego Zakonu PC, nie ustawała w zabiegach nad przekonywaniem Jarosława Kaczyńskiego, że warto im powierzyć stery w partii.

Na ten moment, jak donosi Wirtualna Polska, wygrał tak zwany stary PiS z Mariuszem Błaszczakiem na czele. Bo to on – zdaniem portalu – ma zostać szefem zarządu partii. Kongres, na którym ma dojść do nowego podziału organizacyjnego kierownictwa PiS, najprawdopodobniej odbędzie się 28 września – wynika z informacji PAP.

Na czele rady naczelnej, która ma powstać, ma stanąć prezes PiS.