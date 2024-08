„Freak fighty” pod lupą. RPO wydał komunikat

Jak dowiadujemy się z komunikatu, zamieszczonego na stronie Biura RPO, sprawę gal „freak fightowych” podjęto ze względu na wpływające od obywateli skargi. Osoby piszące zwracają uwagę na zaplanowaną na 31 sierpnia galę Fame MMA na Stadionie Narodowym. Rzecznik z imienia i nazwiska wyróżnił wniosek aktywistki Mai Staśko, która miała dostarczyć obszernego materiału na ten temat.

RPO zwrócił uwagę na gale „freak fightowe”

„Autorka wniosku wskazała m.in., że podczas konferencji poprzedzających galę regularnie dochodzi do przemocy fizycznej, słownej i psychicznej, dręczenia ludzi, pochwalania i nawoływania do popełnienia przestępstwa czy prezentowania treści pornograficznych. We wniosku zamieszczono liczne linki do nagrań i postów w mediach społecznościowych” – czytamy.

Zwrócono uwagę na fakt, iż uczestnicy licznych konferencji, organizowanych przed walkami, nierzadko przedstawiają poglądy dyskryminujące, czy wyrażające pogardę wobec całych grup społecznych. Wymieniono tutaj homofobię, seksizm, rasizm, ksenofobię i podkreślono, że tego typu wydarzenia nie mają charakteru typowo sportowego.

Państwowe instytucje przyjrzą się galom „freak fight”

RPO ocenił, że podobne zachowania uczestników konferencji i gal „Freak fightowych” mogą być sprzeczne z „wartościami ogólnospołecznymi”. Zwrócono też uwagę, że zachowania prezentowane na opisywanych wydarzeniach mogę zachęcać odbiorców do zachowań „niemoralnych oraz sprzecznych z prawem”. Zwłaszcza, że dostęp do nich mają dzieci – na galę FAME MMA 31 września mogą wejść 12-latkowie pod opieką dorosłych.

W komunikacie poinformowano, że zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się w tej sprawie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej i Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nie sprecyzowano, jakiego rodzaju działania mają podjąć poszczególne instytucje.

