Nieoficjalnie: Kolejny rosyjski balon spadł w Polsce

Nieopodal miejscowości Pisz jeden z mieszkańców zauważył w czwartkowe popołudnie przedmiot wiszący na drzewie. Natychmiast wezwał służby – dowiedziała się Interia. Przypomina on fragment balonu meteorologicznego.

Na miejscu pracują funkcjonariusze. Na ten moment nie wiadomo, czy obiekt pochodzi z Rosji.

Kolejny taki incydent

Przypomnijmy, w lesie niedaleko Orzechowa w gminie Dobre Miasto pod Olsztynem w środę 21 sierpnia po godzinie 20:00 doszło do rozbicia się tajemniczego obiektu z kapsułą, na której odnaleziono napisy w języku rosyjskim. Błyskawicznie interweniowały lokalne służby. Teren zabezpieczono.

Wskazano, że obiekt ten to prawdopodobnie pochodzący z Rosji balon meteorologiczny. Tego rodzaju obiekty w województwie warmińsko-mazurskim znajdowano w tym roku już kilka razy.

Olsztyńska policja w rozmowie z PAP podała, że obiekt może być balonem meteorologicznym, ale żeby ustalić to na pewno, muszą zbadać go specjaliści. Oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski podkreślił, że nikt nie widział momentu upadku tego obiektu. Nie ma zatem pewności, że to balon, który faktycznie spadł z nieba.