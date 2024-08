Wszedł z bronią na prywatną posesję na Mazurach. Doszło do tragedii

Makabryczne wieści płyną z gminy Rozogi w powiecie w powiecie szczycieńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Jak ustaliła „Gazeta Olsztyńska”, tuż po godzinie 14 na teren jednej z prywatnych posesji wszedł uzbrojony mężczyzna. Z informacji dziennikarzy wynika, że mężczyzna oddał strzał, który okazał się śmiertelny. – Chodzi z bronią po miejscowości. Wciąż stwarza niebezpieczeństwo – powiedział informator.

Wielbark. Tragedia w gminie Rozogi. Co wiadomo o sprawie?

Doniesienia o zbrodni potwierdziła lokalna policja. – Faktycznie, na terenie jednej z posesji znaleziono ciało. Trwają czynności policyjne – przekazał Tomasz Markowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Szczegóły sprawy pozostają na razie nieznane. Nie wiadomo, czy napastnik znał osoby, na których posesję wtargnął ani co doprowadziło go do popełnienia zbrodni. – Na razie jest za wcześnie na podawanie dodatkowych informacji – stwierdził Tomasz Markowski.

Policja dementuje: Uzbrojony sprawca nie grasuje po okolicy

Policja dementuje jednak informacje, jakoby napastnik stwarzał jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. – Uzbrojony sprawca nie grasuje po okolicy. Nikt nie biega z bronią po okolicy. Sytuacja jest opanowana. Wiemy, kim jest sprawca, wiemy, gdzie jest – zapewnił asp. szt. Rafał Jackowski z biura prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Funkcjonariusz nie sprecyzował, jak długo może potrwać akcja. Wiadomo, że na miejsce wezwano antyterrorystów.

