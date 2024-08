„Niedyskrecje”. Zgrzyt na Campus Polska, młodzi wściekli na Tuska. W PiS wrze po aferze RARS

Dlaczego działacze PiS są wkurzeni na kolegów, którzy dostali lukratywne posady za rządów Zjednoczonej Prawicy? Co jest największym problemem rządu Donalda Tuska? Co nie spodobało się uczestnikom Campusu Polska Przyszłości? Dlaczego Magdalena Biejat nie może być kandydatką Lewicy na prezydenta? O co chodzi z wychowaniem patriotycznym? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Wieść o postawieniu zarzutów Michałowi K., byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i bliskiemu współpracownikowi byłego premiera Mateusza Morawieckiego jest, zdaniem naszego informatora z kręgów rządowych, dobrą informacją dla koalicji rządzącej. – Jak dotąd, to jest najlepszy strzał prokuratury. Podążając za interesami byłego prezesa RARS dojdziemy jak po sznurku do ważnych polityków PiS – twierdzi nasz rozmówca. – Nie chodzi wcale o to, żeby go skazać. Trzeba go tylko publicznie aresztować, najlepiej w świetle jupiterów. Elektorat chce zobaczyć, że ktoś w końcu poszedł siedzieć – dodaje. W ostatnich miesiącach urzędowania poprzedniego rządu pojawiały się przedziwne informacje na temat działań RARS. Jeden ze znanych polityków PiS tak komentuje sprawę Michała K: – Jak ktoś gra grubo, to nie zawsze pije szampana. Po tym, jak prokuratura postanowiła postawić zarzuty prezesowi RARS, w PiS panuje przekonanie, że część polityków prawicy niewyobrażalnie skorzystała finansowo na ośmioletnich rządach. – Ludzie w PiS po kolejnych doniesieniach o tym, jak szastano pieniędzmi, zdali sobie sprawę, że część działaczy w ich otoczeniu nieźle się obłowiła. Jest z tego powodu wielki wk...w – opowiada nasz informator.