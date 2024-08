Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. W sprawie pojawił się nowy, przykry wątek

6 lipca w Rypinie we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego zaginęła Jowita Zielińska. Chociaż rodzina i bliscy 30-latki robią wszystko, aby ją odnaleźć, nadal nie ma żadnego przełomu. – Jestem pewna, że ona nie zniknęła z własnej woli. Gdyby chciała się od nas wyprowadzić, w każdej chwili mogła to zrobić. Żyliśmy zgodnie, jesteśmy rodziną. Wszystko było w porządku, jeszcze zapytała, czy ma grób umyć – podkreśliła teściowa Jowity Zielińskiej.

Jowita Zielińska zaginęła. Nowy wątek w sprawie poszukiwań 30-latki

Kobieta zdradziła, że w sprawie pojawił się jednak nowy, bardzo przykry wątek. Do domu 30-latki przyszło pocztą zawiadomienie o wypowiedzeniu z pracy. – Jest to dla nas oburzające i bolesne, bo zaledwie kilka dni przed nadejściem wypowiedzenia, zadzwonił do mnie szef Jowity i poprosił o świadczenie, że zaginęła i sprawa jest zgłoszona na policję. Mówił, że robi porządek w papierach – opowiadała pani Małgorzata. Teściowa zaginionej zaznaczyła, że „nie widziała niczego podejrzanego w tym, że coś takiego napiszę i się zgodziła”. – Nie spodziewałam się, że będzie to miało taki skutek – dodała.

Małgorzata Zielińska przyznała, że szef 30-latki zgodnie z obowiązującymi przepisami miał prawo ją zwolnić. - Jowita ma na odwołanie się od tego wypowiedzenia umowy o pracę 21 dni, ale jak ma to zrobić, skoro jej nie ma? Nie wierzę, że nie było innego wyjścia, jakiegoś czasowego zawieszenia składek, czy czegoś podobnego. To tak, jakby już została pogrzebana, a my wierzymy, że żyje i tej myśli się trzymamy – podkreśliła.

Jowita Zielińska zaginęła. Wstrząsająca relacja rodziny

Poszukiwania Jowity Zielińskiej trwają od 6 lipca. To właśnie tego dnia 30-latka skończyła pracę w sklepie mięsnym, po czym znajmy podrzucił ją do Rogowa. Tam wsiadła na rower. We wsi Rojewo, gdzie była widziana przez okolicznych mieszkańców, ślad się urywa. Na policję zgłosiła się osoba, która znalazła rower 30-latki. Nie wiadomo, czy zaginiona sama zostawiła rower w tym miejscu, czy ktoś go podrzucił.

Jowita Zielińska ma ok. 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude włosy do ramion i zielone oczy. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, są proszone o kontakt z policją pod nr telefonu 112 lub 47 753 92 00.

